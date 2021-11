Flamengo e Palmeiras disputam o título da Libertadores 2021 no próximo sábado, 27/11, a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, no Uruguai. Em final única, torcedores se mobilizaram para lotar o espaço. Nos últimos dias, a busca por ingressos cresceu especialmente pelos flamenguistas, levantando a dúvida sobre quantos ingressos foram vendidos para a final da Libertadores.

Quantos ingressos foram vendidos para a final da Libertadores 2021?

Para receber os torcedores, o Estádio Centenário foi dividido em cinco espaços: a Tribuna Amsterdam e Columbes, responsável por abrigar as torcidas (principalmente organizadas) de Palmeiras e Flamengo respectivamente, e o público na Tribuna América, Olímpica e a Platéia.

Sob diferentes valores e lotes, os ingressos foram colocados à venda e esgotados com a mesma rapidez. De acordo com o jornalista Marcel Rizzo, do portal UOL, o setor do Flamengo, a Colombes, teve 11,9 mil ingressos, enquanto o Amsterdam 7,8 mil tickets. Os números são contados até a última terça-feira.

A tribuna dos torcedores foram vendidas por R$ 1.110 cada. Já na Olímpica, onde se concentra a torcida geral, foram vendidos 23,9 mil ingressos, sob o valor de R$ 2.785,00, sem saber por qual time vão torcer. Ao todo, 48 mil entradas foram colocadas à venda.

Por curiosidade, confira os valores de cada um dos ingressos colocados aos torcedores na final da Libertadores 2021.

Tribuna América – R$ 3.620,50 (650 dólares)

Tribuna Olímpica – R$ 2.785,00 (500 dólares)

Plateia Olímpica – R$1.671,00 (300 dólares)

Tribuna Amsterdam e Columbes – R$ 1.110 (200 dólares )

Ainda tem ingressos à venda para a final da Libertadores?

É possível comprar o ingresso para a final mesmo com o prazo apertado. Em busca no site Eventim (www.eventim.com.br), responsável por realizar as vendas da Libertadores, as categorias Tribuna Olímpica e Plateia Olímpica, setores mistos, apresentam bilhetes para comprar.

Na Tribuna o preço sai por R$2,750, enquanto para adquirir a Plateia o valor é R$1,650. Primeiro, o torcedor deve indicar a quantidade de entradas desejadas. Depois, a categoria e, por fim, finalizar a compra.

Onde assistir a final da Libertadores 2021?

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras no sábado será transmitida pelos canais SBT, na TV aberta, Fox Sports e Conmebol TV, pela TV paga, e o serviço de streaming Star +, disponível por assinatura no aplicativo ou site oficial.

Realizado no Estádio Centenário com 90 anos de história, o espaço foi inaugurado em 18 de julho de 1930, feito pelo arquiteto uruguaio Juan Antonio Scasso. Naquele mesmo ano o espaço recebeu a primeira edição da Copa do Mundo da FIFA, vendo a seleção de casa levantar a primeira taça do torneio.

