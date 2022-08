Quem é a esposa do Ciro e dos candidatos à Presidência

Quem é a esposa do Ciro Gomes? A produtora cultural Giselle Bezerra, de 43 anos, é a atual esposa de Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo PDT. Os dois estão juntos desde 2017.

Quem é a esposa do Ciro – Eleições 2022

Giselle Bezerra, esposa de Ciro Gomes, é cearense, formada em Rádio e já trabalhou em televisão. Giselle Bezerra esteve diante das câmeras no programa Planeta Xuxa.

Segundo o jornal Extra, Giselle não chegou a ser paquita, apesar de ter dito a um seguidor que gostaria.

“Queria ter sido, mas já não tinha mais idade. Fui assistente de palco (Mina Gi) nos últimos anos do ‘Planeta Xuxa’. Foi uma experiência maravilhosa. Naquela época descobri que minha vocação era ficar atrás das câmeras”, respondeu no Instagram.

Giselle Bezerra trabalhou como assistente de palco no programa Planeta Xuxa, exibido durante as tardes de sábado na década de 1990.

Depois dessa experiência, a esposa de Ciro Gomes atuou também na produção da série “Maysa – Quando fala o Coração”, da TV Globo, em 2009.

A esposa de Ciro Gomes, Giselle Bezerra já estava ao lado do candidato nas eleições de 2018, no entanto como namorada. Se o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) for eleito, Giselle Bezerra será a primeira-dama do Brasil.

A esposa de Ciro Gomes tem aparecido na campanha do presidenciável com o intuito de quebrar a imagem de “destemperado” do marido.

Segundo reportagem do UOL, em um vídeo divulgado nas redes sociais, Giselle elogia Ciro Gomes e diz que sua maior qualidade é “o respeito que tem pelas pessoas”. Ela também declarou que o marido não é destemperado e sim uma pessoa indignada com a situação do País.

Ciro Gomes já foi casado com Patrícia Saboya, entre os anos de 1983 e 1999, e posteriormente, com a atriz Patrícia Pillar, de 1999 a 2011.

Quem é a esposa de Lula

A esposa de Lula atualmente é Rosângela Silva, conhecida como “Janja”, de 56 anos. Candidato à Presidência da República nas eleições de 2022, o ex-presidente Lula (PT) se casou com Janja em maio deste ano.

Segundo reportagem do g1, Janja nasceu no Estado do Paraná, se formou em Ciências Sociais e se especializou também em História. A socióloga trabalhou com desenvolvimento sustentável e também foi assistente na direção da Usina de Itaipu.

Janja é filiada ao Partido dos Trabalhadores desde os 17 anos, e tem como bandeiras o direito aos animais e a maior participação das mulheres na política.

Esposa de Lula, Janja conheceu o ex-presidente em Curitiba, quando fazia vigílias na frente da Superintendência da Polícia Federal do Paraná e escrevia cartas para ele. Os dois estão juntos desde a soltura de Lula, em novembro de 2019.

Lula já foi casado duas vezes: com Maria de Loudes, de 1969 até 1971, ano em que ficou viúvo. Depois se casou em 1974 com Marisa Letícia, que morreu em 2017.

Quem é a esposa de Bolsonaro

Atualmente, a esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL), é Michelle Bolsonaro, de 40 anos. O casal se conheceu nos corredores da Câmara Federal, em 2007, enquanto Bolsonaro era deputado federal, Michelle era secretária parlamentar.

Os dois se casaram em 2007 no civil, e em 2013 houve uma cerimônia religiosa. Discreta durante a primeira campanha do marido, Michelle Bolsonaro hoje ocupa posição de destaque na tentativa de reeleição do presidente.

Michelle nasceu no Distrito Federal, é evangélica e intérprete de Libras.

Conforme reportagem do UOL, a discrição da esposa de Bolsonaro em 2018 ficou no passado. Nestas eleições, Michelle Bolsonaro tem tomado cada vez mais o protagonismo na campanha do marido, na tentativa de trazer ainda mais votos dos evangélicos e conquistar votos das eleitoras mulheres.

Qual é o papel da primeira-dama no Brasil?

Com a eleição de um presidente homem, a esposa se torna a primeira-dama do Brasil. Esta designação surgiu, primeiro, nos Estados Unidos, como vamos explicar abaixo. No entanto, aqui no Brasil o papel da primeira-dama é apenas “protocolar”.

Segundo entrevista do cientista político Geraldo Tadeu Monteiro a UOL, o papel da primeira-dama não tem nenhuma função oficial definida por lei.

Um exemplo de como seria o papel da primeira-dama, na prática, é quando a esposa do presidente recebe a primeira-dama de outro país e mostra o Palácio do Planalto, ficando restrito a um protocolo de diplomacia.

Ainda de acordo com a fala do cientista político a UOL, primeira-dama no Brasil não é considerada integrante da administração federal e nem recebe salário.

Historicamente, a origem do termo primeira-dama surgiu nos Estados Unidos em meados do século 19. Conforme reportagem da BBC News, foi a partir do 22º presidente americano, Grover Cleveland, entre 1885 e 1889, que o termo passa a ser usado quando a imprensa se refere à esposa de Cleveland.

A partir dali, “primeira-dama” passou a ser cada vez mais utilizado até virar o título oficial das companheiras de chefes de Estado.

Conforme a BBC News, o Brasil seguiu o modelo americano de república, e também incorporou a designação às mulheres dos chefes de Estado, mas sem nenhuma atividade definida pela Constituição.

Em 1915, as primeiras-damas do Brasil começam a aparecer fazendo caridade, mas de forma voluntária, como é assim até hoje. Não é regra, mas muitas das primeiras-damas acabam ganhando destaque nas atividades assistencialistas.