Como assistir o desfile das campeãs do Rio de Janeiro 2023?

O desfile das campeãs do Rio de Janeiro acontece neste sábado, 25, na Marquês de Sapucaí. As seis melhores escolas de samba de 2023 voltam à avenida para celebrar o resultado do carnaval 2023. A transmissão do evento será pela televisão e internet, a partir das 22h.

Desfile das campeãs do Rio na TV e online

O Multishow e o Globoplay farão a transmissão do desfile das campeãs do Rio de Janeiro a partir das 21h30, horário de Brasília. A plataforma de streaming vai liberar gratuitamente o sinal do canal pago para não assinantes logados.

Pela TV: sintonize no Multishow no horário indicado. Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Pela internet:

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

2- Clique no canto superior direito na página inicial para fazer login ou se cadastrar. Mesmo com o sinal do Multishow liberado gratuitamente, ainda é necessário se registrar na plataforma.

3- Usuários já cadastrados só precisam colocar o e-mail e senha para fazer login - também é possível cessar a plataforma usando contas do Facebook, Google ou Apple

Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo registro e inserir os dados solicitados pelo sistema.

4- Feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’.

Como comprar ingressos para o desfile das campeãs do Rio?

Os ingressos para o desfile das campeãs do Rio de Janeiro já estão esgotados. As entradas estavam sendo vendidas online e na bilheteria do Sambódromo do Anhembi, mas as vendas foram encerradas na manhã da última quinta-feira, 23.

Quem quiser assistir as seis melhores escolas de samba de 2023 poderá acompanhar somente a transmissão pelo Multishow ou Globoplay.

Qual a ordem do desfile das campeãs?

As seis melhores escolas de 2023 vão entrar em ordem decrescente de acordo com a pontuação no ranking geral. Sendo assim, a Imperatriz Leopoldinense, que venceu o carnaval, será a última a passar pela avenida.

Acadêmicos do Grande Rio (6º lugar), às 22h

Enredo: "Ô Zeca, O Pagode Onde É Que É? Andei Descalço, Carroça E Trem, Procurando Por Xerém, Pra Te Ver, Pra Te Abraçar, Pra Beber E Batucar”

Estação Primeira de Mangueira (5º lugar), às 23h

Enredo: "As Áfricas Que A Bahia Canta”

Beija-Flor de Nilópolis (4º lugar), às 00h

Enredo: "Brava Gente! O Grito Dos Excluídos No Bicentenário da Independência"

Unidos de Vila Isabel (3º lugar), às 01h

Enredo: “Nessa Festa Eu Levo Fé"

Unidos do Viradouro (2º lugar), às 02h

Enredo: "Rosa Maria Egípcia"

Imperatriz Leopoldinense (1º lugar), às 3h

Enredo: "O Aperreio Do Cabra Que O Excomungado Tratou Com Má-Querença E O Santíssimo Não Deu Guarida”

SOLTA O GRITO, COMUNIDADE! 👑 A IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE É CAMPEÃ DO CARNAVAL 2023! 🏆 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/zR4XpjidYt — GRES Imperatriz Leopoldinense (@oficialgresil) February 22, 2023

Classificação das escolas de samba do Rio de Janeiro

1. Imperatriz Leopoldinense: 269,8

2. Viradouro: 269.7

3. Vila Isabel: 269,3

4. Beija-Flor: 269,2

5. Mangueira: 269,1

6. Grande Rio: 268,6

7. Salgueiro: 268,5

8. Paraíso do Tuiuti: 268,3

9. Unidos da Tijuca: 268,2

10. Portela: 267,7

11. Mocidade: 266,6

12. Império Serrano: 265,6

A grande campeã do carnaval carioca 2023 é a Imperatriz Leopoldinense. A agremiação conquistou a maior nota do Grupo Especial com um enredo sobre a vida e morte de Lampião. Esse foi o 9º título da história da escola, que estava há 22 anos de jejum. A agremiação foi campeã em 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001 e agora em 2023.

Fundada em 1959, a Imperatriz tem como presidente Cátia Drumond. O Mestre-Sala e Porta-Bandeira são Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro, enquanto a rainha de bateria deste ano é Maria Mariá, de 21 anos, que substitui a cantora Iza.