Quem ganhou o Carnaval do Rio: Imperatriz Leopoldinense é campeã em 2023

Imperatriz Leopoldinense é quem ganhou o Carnaval 2023 do Rio de Janeiro. A escola de samba de Ramos ficou em primeiro lugar no ranking do Grupo Especial e conquistou o 9º título de sua história, depois de 22 anos em jejum. Império Serrano foi a agremiação rebaixada.

Imperatriz Leopoldinense é quem ganhou o Carnaval 2023 do Rio de Janeiro

A escola de samba Imperatriz Leopoldinense cantou o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida", onde explorou a vida e morte de Lampião, o rei do Cangaço.

Comunidade, hoje é um dia muito especial para todos nós. Seguimos tomados pela energia da noite de ontem na Sapucaí, onde vocês deram um verdadeiro show e levaram a Imperatriz, mais uma vez, ao lugar em que ela merece estar. Nossa eterna gratidão a vocês! 💚 📸 @RioCarnaval pic.twitter.com/ZaD3DQcvzo — GRES Imperatriz Leopoldinense (@oficialgresil) February 21, 2023

Samba-Enredo

Imperatriz veio contar pra vocês

Uma história de assombrar, tira sono mais de mês

Disse um cabra que nas bandas do Nordeste

Pilão deitado se achegava com o bando

Vinha no rifle de corisco e cansanção

Junto de Cirilo Antão, Virgulino no comando

Deus nos acuda, todo povo aperreado

A notícia corre céu e chão rachado

Rebuliço no olhar de um mamulengo

Era dia 28 e lagrimava o sereno

E foi-se então... Adeus, capitão!

No estouro do pipoco

Rola o quengo do caboclo

A sete palmos desse chão

Nos confins do submundo onde não existe inverno

Bandoleiro sem estrada pediu abrigo eterno

Atiçou o cão cá-trás, fez furdunço

E Satanás expulsou ele do Inferno

O jagunço implorou lugar no Céu

Toda santaria se fez de bedel

Cabra-macho excomungado de tocaia no balão

Nem rogando a Padim Ciço ele teve salvação

Pelos cantos do sertão... Vagueia, vagueia

Tal qual barro feito a mão misturado na areia

Quando a sanfona chora, mandacaru aflora

Bate zabumba tocando no meu coração

Leopoldinense, cangaceiro, a minha escola

Eis o destino do valente Lampião

Ficha técnica

Fundação: 06/03/1959

Cores: Verde, Branco e Ouro

Presidente de Honra (In Memoriam): Luiz Pacheco Drumond

Presidente: Cátia Drumond

Carnavalesco: Leandro Vieira

Diretor de Carnaval: Mauro Amorim

Intérprete: Pitty de Menezes

Mestre de Bateria: Lolo

Rainha de Bateria: Maria Mariá

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro

Comissão de Frente: Marcelo Misailidis

Quesitos avaliados no Carnaval 2023

De acordo com o manual do julgador, em 2023 foram avaliados os seguintes quesitos:

Harmonia: São avaliados o entrosamento do canto dos componentes com o ritmo proposto pela bateria e a clareza na audição do canto de cada uma das alas da escola, em todos os trechos do samba, respeitadas as exceções previstas nas alas especiais (que incluem a Comissão de Frente e os casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira).

Samba-enredo: Ele se divide em dois subquesitos. Em relação à letra, o jurado deve avaliar se ela transmite em versos o enredo proposto pela escola de samba. Já em melodia, deve considerar se ela induz e provoca nos componentes a vontade de evoluir, dançar e cantar.

Bateria: Analisa a manutenção do ritmo da bateria em harmonia com o samba-enredo, além de aspectos como entrosamento, afinação dos instrumentos, equilíbrio instrumental, precisão rítmica e a ousadia na performance musical, com bossa, paradinha, breque, apagão, convenção e virada.

Enredo: O enredo é a base de tudo. Dessa forma, o jurado deve avaliar se a proposta sequencial do desfile fornecida pela escola de samba foi rigorosamente cumprida e respeitada, assim como se a execução consegue contar a ideia proposta pelo enredo.

Fantasia: Devem ser levados em consideração a uniformidade, que é a apresentação da fantasia conforme a foto que consta na pasta de jurados; o acabamento das vestimentas e a realização das mesmas, se elas apresentam variações diferenciadas de formas, cores e adereços.

Alegoria: Avaliam-se os carros alegóricos e elementos cenográficos através da ideia proposta pela escola de samba, a qualidade de execução das peças e o cuidado e atenção com que eles foram confeccionados.

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: São considerados o entrosamento e a postura do casal, assim como a integridade das fantasias que eles usaram.

Comissão de Frente: O jurado deve analisar se alguns cumprimentos obrigatórios foram executados, como o de saudar o público e apresentar a escola de samba. Também são avaliadas as fantasias nesse quesito.

Evolução: De forma geral, julga a maneira como a escola passa pela avenida, sem deixar buracos, invadir alas ou correr para cumprir o tempo do desfile.

Quando é o desfile das campeãs do Rio de Janeiro?

O desfile das campeãs do Rio de Janeiro acontece em 25 de fevereiro, sábado, na Marquês de Sapucaí. As escolas que alcançarem as melhores posições no ranking retornam para celebrar o resultado.

O evento não costumas ser transmitido pela televisão. Os foliões que quiserem assistir novamente as escolas podem comprar ingressos pela internet, no site da Total Acesso, ou no estande de vendas da Central LIESA, atrás do Setor 11, no Sambódromo. Pela web, o pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou dinheiro, enquanto a venda presencial aceita apenas dinheiro. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 200, dependendo do setor escolhido.

Qual o prêmio da escola de samba 2023?

As escolas vencedoras do Carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo levam um prêmio em dinheiro, sem valor exato definido. Isso porque a quantia paga é referente ao arrecadado na bilheteria, além de um subsídio do governo para incentivo cultural.

Para colocar o desfile na avenida, as escolas de samba contam com patrocinadores. Elas também vendem fantasias para os foliões que desejam fazer parte do evento.