Como assistir os desfiles de SP completo do 1º e 2º dia de Carnaval

As escolas de samba do grupo especial de São Paulo pisaram no Sambódromo do Anhembi na sexta-feira (17) e sábado (18). Para quem perdeu as apresentações e agora quer rever tudo, a boa notícia é que possível assistir os desfiles de SP completos e gratuitos!

Qual é a melhor escola de samba de SP

Para assistir os desfiles de SP online e grátis

Todas as apresentações das escolas de samba de SP estão disponíveis na Globoplay. O conteúdo é gratuito, mas só é liberado para quem tem cadastro na plataforma streaming. Então caso não tenha o seu, será necessário fazer uma conta. Porém, não é preciso se preocupar, pois o processo é simples, rápido e não exige nenhum tipo de pagamento.

Assistir os desfiles de SP completo pelo computador

1 - Acesse a plataforma Globoplay pelo seu navegador no endereço https://globoplay.globo.com/. O próximo passo será ir até o menu da lateral direita e clicar em "entrar". Você será redirecionado para uma nova página em que terá que clicar em "cadastre-se";

2 - Nesta nova página, você verá um formulário que pede algumas informações pessoais. Você terá que preencher com: seu nome completo, e-mail, senha, data de nascimento, gênero (você pode escolher a opção 'não quero informar'), cidade, estado e país em que mora;

3 - Depois, será necessário selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" para seguir o último passo e então clicar no botão "cadastrar";

4 - Agora, você já sua conta gratuita no plataforma streaming. Para assistir os desfiles de SP completos, use a barra de pesquisa no site e busque por "Carnaval". Clique na opção "Carnaval Globeleza", que aparecerá logo de cara. Você verá os desfiles separados pelas escolas e poderá clicar na que quiser ver. Há até desfiles de outros anos por lá se quiser conferir.

Assistir os desfiles de SP completo pelo celular

1 - Caso prefira acompanhar tudo do seu celular, você terá que instalar o aplicativo no seu celular. O aplicativo da Globoplay está disponível gratuitamente na loja do seu aparelho, seja ele IOS ou Android.

2 - Depois, que instalar, clique em "abrir". Quando o aplicativo já estiver em funcionamento, aperte "Cadastre-se de graça". Você será redirecionado para uma nova página, em que informará nome completo, senha, data de nascimento, gênero e localização;

3 - Agora, é só entrar no aplicativo e usar a aba de busca, que fica no canto inferior direito. Pesquise por "Carnaval". Escolha qual desfile quer ver e se divirta!

Desfiles no RJ começam neste domingo (19)

Apesar de os desfiles do grupo especial de SP terem acabado, o carnaval 2023 está longe de chegar ao fim. Neste domingo, 19 de fevereiro, as primeiras escolas do grupo especial do Rio de Janeiro entram na avenida. Confira a programação dos dois dias:

Domingo, 19 de fevereiro

1ª - Império Serrano - 22h00

Enredo: "Lugares de Arlindo"

2ª - Acadêmicos do Grande Rio - Entre 23h00 e 23h10

Enredo: "Ô Zeca, O Pagode Onde É Que É? Andei Descalço, Carroça E Trem, Procurando Por Xerém, Pra Te Ver, Pra Te Abraçar, Pra Beber E Batucar"

3ª - Mocidade Indep. de Padre Miguel - entre 0h00 e 0h20

Enredo: "Terra de Meu Céu Estrelas do Meu Chão"

4ª - Unidos da Tijuca - Entre 01h00 e 01h30

Enredo: "É Onda Que Vai… É Onda Que Vem… Serei A Baía De Todos Os Santos A Se Mirar No Samba Da Minha Terra"

5ª - Acadêmicos do Salgueiro - Entre 02h00 e 02h40

Enredo: "Delírios De Um Paraíso Vermelho"

6ª - Mangueira - Entre 03h00 e 03h50

Enredo: "As Áfricas Que A Bahia Canta"

Segunda-feira, 20 de fevereiro

1ª - Paraíso do Tuiuti - 22h00

Enredo: "Mogangueiro Da Cara Preta"

2ª - Portela - 23h00 e 23h10

Enredo: "O Azul Que Vem Do Infinito"

3ª - Unidos de Vila Isabel - 0h00 e 00h20

Enredo: "Nessa Festa Eu Levo Fé"

4ª - Imperatriz Leopoldinense - Entre 01h00 e 01h30

Enredo: "O Aperreio Do Cabra Que O Excomungado Tratou Com Má-Querença E O Santíssimo Não Deu Guarida"

5ª - Beija-Flor de Nilópolis - Entre 02h00 e 02h40

Enredo: "Brava Gente! O Grito Dos Excluídos No Bicentenário da Independência"

6ª - Unidos do Viradouro - Entre 03h00 e 3h50

Enredo: "Rosa Maria Egípcia"