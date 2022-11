Manicure arma flagra achando que vai se casar com o prefeito, mas se dá mal

Como Bárbara descobre caso de Márcia e Vivaldo em Chocolate com Pimenta?

O prefeito Vivaldo (Fúlvio Stefanii) vive um caso extraconjugal com Márcia (Drica Moraes), apesar de ser casado com Bárbara (Lilia Cabral). Ao longo da trama, é a própria manicure quem arma para que a megera fique sabendo da traição, mas acaba se dando mal quando Bárbara descobre caso de Márcia e Vivaldo.

Como e em qual capítulo Bárbara descobre caso de Márcia e Vivaldo?

Bárbara descobre caso de Márcia e Vivaldo no capítulo 69 da trama original de Chocolate com Pimenta. A megera já estava desconfiada que seu marido tinha outra, mas ainda não tinha descoberto quem era. Marieta (Tânia Bondezan) até diz para a amiga que a amente de seu marido só pode ser a manicure, mas ela se recusa a acreditar.

É então que Sebastian (Tarcísio Filho) entra em cena. Sabendo que é odiado pela prima de Ana Francisca (Mariana Ximenes), com quem quer se casar para tomar o controle da fábrica de chocolates, o vilão arma para que a caipira se envolve em um escândalo e não atrapalhe seu namoro com a "viuvinha".

O vilão fala para Beto (Alexandre Barillari) que a manicure deveria causar a separação de Bárbara e Vivaldo logo, para que ela possa se casar com o prefeito. O rapaz leva a ideia para a manicure, que gosta do que ouve e decide colocar o plano em prática. "O que importa é que hoje ela se separa dele e ele se casa comigo", diz ela.

Enquanto isso, todos na cidade estão assistindo a apresentação do circo quando Márcia marca um encontro com o homem. Beto pede para que Jóia e Beleza levem um bilhete para Bárbara, que também está na apresentação. Quando recebe o recado, a megera vai imediatamente para o local onde seu marido está lhe traindo.

No quarto de hotel, Márcia fica olhando pela janela à espera da mulher. "Ué, por que você está olhando tanto lá pra fora? Você está esperando alguém", questiona Vivaldo.

É quando Bárbara chega no hotel e a própria Margot (Rosamaria Murtinho) conta que o prefeito está no quarto 25 com Márcia. O prefeito até tenta esconder a amante, mas ela insiste. "É melhor ela descobrir tudo de uma vez", diz a caipira.

Márcia se esconde atrás da cortina e Vivaldo abre a porta para a esposa, dando a desculpa que estava muito cansado e foi ao hotel descansar. No entanto, a megera encontra a manicure. "Márcia!", diz ela decepcionada.

"Tio, vamos resolver isso em casa", diz Danilo (Murilo Benício), que chega ao saber do escândalo. "Eu ainda tenho algumas verdades pra dizer para essa sirigaita! Você se dizia ser minha melhor amiga, que ia me ajudar a descobrir quem era a mulher que estava andando atrás do meu marido e o tempo todo era você! Falsa!", grita Bárbara.

"Bárbara, eu posso explicar tudo pra você!", diz Vivaldo, mas a vilã não quer ouvir. A manicure coloca mais lenha na fogueira dizendo que Vivaldo é muito infeliz ao lado de Bárbara e que ela não compreende o próprio marido.

Márcia é expulsa de casa por Margarido

O escândalo logo se espalha pela cidade e logo chega aos ouvidos da família da caipira, que não gosta nada de saber que ela mantinha um caso com um homem casado.

O plano de Márcia dá drasticamente errado - ela não consegue se casar com o prefeito Vivaldo, mas os dois vão continuar se encontrando. No capítulo 151, haverá uma nova confusão envolvendo Márcia, Vivaldo e Bárbara que se tornará mais um escândalo na cidade, e Margarido (Osmar Prado) dará um basta nas enrascadas que a filha se mete.

"Você junte as suas coisas e vá embora da minha casa agora, que você não é mais minha filha", diz ele. "Você está me expulsando de casa, pai?", questiona a caipira. "Estou, Márcia. Porque eu tenho vergonha na cara e honra, e você é um caso perdido", responde ele, com os olhos marejados.

Apesar dos apelos de Carmen (Laura Cardoso), Margarido se mantém firme em sua decisão. Ela também perde o prestígio na cidade e todas as suas clientes deixam de frequentar o salão, o que leva a caipira à falência.