Como está o ator Fúlvio Stefanini hoje, o Vivaldo de Chocolate com Pimenta

O ator Fúlvio Stefanini hoje não trabalha mais em novelas. Lembrado por ter interpretado o prefeito Vivaldo em Chocolate com Pimenta (2003), no ar na Globo, o famoso deixou de atuar em folhetins há alguns anos, mas participou de outros projetos em plataformas de streaming.

Por onde anda o ator Fúlvio Stefanini hoje?

O ator Fúlvio Stefanini hoje está com 83 anos e há tempos não aparece nas telinhas. Seu último papel em novelas foi em 2013, quando interpretou Denizard Trajano em Amor à Vida, também de Walcyr Carrasco.

Nos últimos anos, ele estive envolvido em outros trabalhos. Em 2015, Fúlvio participou do seriado Questão de Família, do GNT, no qual interpretou o personagem Cássio. Já em 2018, ele esteve na série Pacto de Sangue, do canal Space.

Atualmente, o ator Fúlvio Stefanini se dedica ao teatro. Entre 2016 e 2021, o ator deu vida a um personagem com Alzheimer na peça O Pai, dirigida pelo seu filho Leonardo, que lhe rendeu o Prêmio Shell de melhor ator. No cinema, ele atuou mais recentemente no filme Chorar de Rir (2019).

Ao longo dos anos, Fúlvio se tornou um dos mais conhecidos atores da televisão. Iniciando sua carreira na década de 50, já passou pelas extintas TV Vanguarda, TV Tupi, TV Excelsior, além da Record, TV Cultura, Band e Globo. Na emissora carioca, participou de títulos como Gabriela (1975), Porto dos Milagres (2001), Alma Gêmea (2005) , Pé na Jaca (2006), Duas Caras (2007) e Caras e Bocas (2009).

Seu personagem mais marcante foi o prefeito Vivaldo de Chocolate com Pimenta. Apesar de ser um dos comparsas de Jezebel (Elizabeth Savala), vilã da história, o homem trouxe muito alívio cômico para o folhetim, principalmente quando engata um caso com a caipira Márcia (Drica Moraes).

Em 2018, o ator deu uma entrevista para Mariana Godoy e explicou o motivo pelo qual se afastou da televisão. “Isso é complicado porque não há muitos personagens para atores de mais idade. Geralmente, os conflitos acontecem entre os 30 e 50 anos. São as idades em que as coisas realmente acontecem na vida, problemas com a família, com os filhos, problemas econômicos, então tem muito texto para atores dessa idade. E isso não é uma coisa brasileira, é algo no mundo inteiro", disse.

O que acontece com Vivaldo em Chocolate com Pimenta?

Vivaldo é o prefeito da fictícia cidade de Ventura, onde se passa a história de Chocolate com Pimenta. O personagem é casado com Bárbara (Lilia Cabral) e pai de Estelinha (Marcela Barroso), além de ser tio de Danilo (Murilo Benício), um dos protagonistas da história.

Ao longo da trama, o político se junta a Jezebel e Bárbara nos planos para tirar a fábrica de chocolates das mãos de Ana Francisca (Mariana Ximenes) e arrancar o dinheiro da protagonista. Ele também mantém um caso com Márcia, prima da loira.

O prefeito Vivaldo paga pelas maldades cometidas na novela. Isso porque Guilherme (Rodrigo Faro) se candidata ao cargo de prefeito e vence as eleições, deixando o veterano sem emprego.

Ele também não fica com Márcia, já que a caipira se casa e engravida de Timóteo (Marcello Novaes), com quem termina a trama.

Que horas passa Chocolate com Pimenta na Globo?

A edição especial de Chocolate com Pimenta vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, horário de Brasília, na Globo. Essa é a terceira reprise do folhetim na emissora, que também foi reapresentado em 2006 e 2012. Em 202o, o canal Viva incluiu a trama em sua grade.

Por ser uma novela antiga, todos os episódios estão disponíveis para os assinantes do Globoplay. Basta procurar por "Chocolate com Pimenta" no campo de busca para ter acesso a todos os capítulos na íntegra.

Chocolate com Pimenta é um dos maiores sucessos da faixa das 18h dos anos 2000, junto de O Cravo e a Rosa (2001) e Alma Gêmea (2005), todas de Walcyr Carrasco.