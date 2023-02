Veja como está Fabrício de Chocolate com Pimenta hoje; ator tem irmã famosa

O ator Gabriel Azevedo, que interpretou o jovem Fabrício da novela Chocolate com Pimenta, voltou a chamar atenção nas telinhas nos últimos anos. Além de aparecer na reprise da TV Globo, ele também atuou em alguns projetos da Record TV. Antes disso, o artista havia se afastado da profissão.

Gabriel Azevedo começou a atuar aos 11 anos de idade. Ele foi descoberto por uma agência de modelos que o abordou durante uma visita ao shopping ao lado da mãe. Mais tarde, ele fez teste para Bambuluá (2000), programa estrelado por Angélica e conquistou o personagem Plínio na produção.

Ele estreou na novela Chocolate com Pimenta como Fabrício, folhetim que ficou no ar de 2003 a 2004. Em seguida, ele continuou trabalhando na Globo durante mais algum tempo, chegou a fazer uma participação como um garçom na novela Começar de Novo (2005), esteve no especial Por Toda Minha Vida (2008) e também na minissérie Divã (2011).

Por último, trabalhou no filme Nosso Lar (2010) e em alguns capítulos de Malhação (2014). Após seus anos de afastamento, retornou ao mundo das novelas com as obras bíblicas da TV Record.

Por onde anda o Fabrício de Chocolate com Pimenta?

Gabriel Azevedo está com 33 anos de idade atualmente e retomou a vida de artista. Porém, ele também segue outras profissões, trabalhando no campo das relações públicas e sendo empresário. Quando interpretou Fabrício em Chocolate com Pimenta, o ator tinha apenas 15 anos de idade.

Gabriel se afastou das telinhas em 2014, depois de participar de alguns capítulos da novela Malhação como o personagem Vinicius Goulart. Ele tinha 26 anos na época.

O famoso disse em entrevista à coluna de Patrícia Kogut no O Globo, em janeiro de 2023, que as portas da profissão de ator começaram a fechar para ele na transição entre a adolescência e a vida adulta. "As pessoas falavam que eu não me adequava a certos papéis", contou o ator, que disse que passou por dificuldades por conta disso e ficou mexido com a situação.

Ele passou a se dedicar a outras áreas, mas retornou à atuação em 2021. Gabriel atuou na novela Gênesis da Record TV e também no filme Missão Cupido. Em 2022, ele conquistou mais um trabalho na emissora de Edir Macedo, desta vez uma participação na produção bíblica Reis.

Também para Kogut, ele comentou que agora pretende retomar a carreira de vez e também investir na área musical. Ele está atualizando seu portfólio ao lado do agente e conta que está animado para voltar a trabalhar na área.

Irmã de Gabriel Azevedo é famosa

Gabriel Azevedo é empresário e irmão da cantora Mari Azevedo. Dona de canções como Cheiro de Café, Deu Praia e Calmaê, ela tem mais de 300 mil fãs no Instagram, 74 mil seguidores no TikTok, 42 mil ouvintes mensais no Spotify e mais de 10 mil inscritos no Youtube. Tchau, baby!, uma de suas faixas mais recentes, tem mais de 900 mil reproduções na plataforma de vídeo.

