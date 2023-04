Globo exibe trailer de Terra e Paixão e web exalta nova novela das 9

A TV Globo exibiu pela primeira vez o trailer de Terra e Paixão, próxima novela das 9, e a prévia levou a web à loucura com a história de "novelão". A exibição ocorreu durante o intervale de Travessia, que estreou em outubro do ano passado, mas não emplacou na audiência.

Assista o trailer de Terra e Paixão, próxima novela das 9

Terra e Paixão é escrita por Walcyr Carrasco e vai estrear dia 8 de maio, uma segunda-feira, com uma história ambientada em Mato Grosso Sul e sobre o meio "agro". O elenco da novela conta com medalhões da teledramaturgia, como Glória Pires e Tony Ramos. Cauã Reymond também está na trama. O folhetim também vai contar com personagens que pertencem à etnia Guató.

Veja o teaser:

O mais aguardado está entre nós: o trailer de #TerraEPaixão, sua nova novela das nove! 🚜❤️ Eu tô emocionada e muito ansiosa pra chegada desse novelão. Em maio, na sua telinha 📺 pic.twitter.com/4ussclZiG0 — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 12, 2023

Veja quem é quem no elenco de Terra e Paixão.

A apresentação animou os fãs de novela, que dispararam elogios nas redes sociais. "Vai explodir de audiência", escreveu um seguidor.

#TerraEPaixao vai explodir em audiência! Não resta dúvidas! — Felipe Leocadio (@FelipeLeocadi15) April 12, 2023

Terra e Paixão vem aí, com seus 36 diários, ensinar uma noveleca aí, que dava 20 e poucos, o que é ser um fenômeno DE VERDADE. — Danilo (@danilocmLP) April 12, 2023

Se o povo tá torcendo para que essa bomba chamada TRAVESSIA, acabe logo. Imagina então, a direção da Globo?! Venha logo #TerraEPaixão pic.twitter.com/p4IghBSn8x — GuedeS (@falaguedes) April 12, 2023

A abertura de Terra e Paixão é Sinônimo de Amar, na voz de Chitãozinho e Xororó.

"Eu vou ficar e vou vencer." SINÔNIMO DE AMOR É AMAR!!!! #TerraEPaixão pic.twitter.com/9nk46MAi7k — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 12, 2023

Avisa que Terra e Paixão já hitou! Picos de 38 aqui em casa pic.twitter.com/s7MI62wbR8 — Gabz 📖🔥 (@GabzinhoM07) April 12, 2023

A trama se passa no Centro-Oeste, assim como Pantanal - um dos maiores sucessos das telinhas nos últimos anos.

Juntou pantanal com rei do gado e saiu #TerraEPaixao . Mas o homem sabe fazer novela popular, deve ser sucesso. — Luiz (@maybe_luiz) April 12, 2023

ESMURRANDO TRAVESSIA APENAS COM UM TRAILER, CHO pic.twitter.com/Eal9Ecsmal — luan (@luancarlus) April 12, 2023

De acordo com a emissora, ‘Terra e Paixão’ é uma novela criada e escrita por Walcyr Carrasco. A obra é escrita com Márcio Haiduck, Vinícius Vianna, Nelson Nadotti e Cleissa Regina. A direção artística é de Luiz Henrique Rios com direção geral de João Paulo Jabur e direção de Tande Bressane, Jeferson De, Joana Clark, Felipe Herzog e Juliana Vicente. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim e a produção é de Raphael Cavaco e Mauricio Quaresma.

VEJA: Melhores novelas antigas da Globo para ver online