Relembre quando Bernadete se transforma em Bernardo na novela

Quem assistiu a qualquer uma das exibições de Chocolate com Pimenta se lembra muito bem sobre a história do personagem de Kayky Brito. Bernadete cresceu como menina, mas na verdade é um menino. A grande revelação está próximo de ocorrer na reprise das tardes da Globo de 2023 e promete divertir o público mais uma vez nas telinhas.

Como Bernadete descobre que é um menino?

Jezebel (Elizabeth Savalla) tem pressionado a filha (Kayky Brito) para se casar com alguém que tem dinheiro e classe, então ela vê em Fabrício (Gabriel Azevedo)o arranjo ideal - ele é filho do joalheiro da cidade. Acontece que a Bernadete reclama que sente algumas coisas no corpo, e é levada ao médico para descobrir o que há de errado com ela.

Dona Mocinha (Denise Del Vecchio) e Márcia (Drica Moraes) pressionam Jezebel para levar a jovem ao médico e seguem para o consultório do doutor Paulo (Guilherme Piva).

Ao chegar no local, Bernadete se recusa a tirar a roupa e faz uma cena, mas por fim o personagem de Kayky Brito cede e o médico consegue ver embaixo do vestido da menina. Ele fica surpreso de imediato e pede que Jezebel também olhe. "É tão grave assim doutor?", pergunta a mulher, antes de também se surpreender.

Dona Mocinha e Marcia também resolvem olhar embaixo da saia da menina e o consultório se transforma em um circo. Após a confusão inicial, Jezebel manda chamar Cândida (Yeda Dantas) para esclarecer o assunto.

Após a situação constrangedora, Bernadete resolve jogar fora as roupas de mulher e cortar o cabelo. No próprio consultório, o rapaz recebe um trato e muda completamente de visual. Com o cabelo curto, ele pega roupas emprestadas do doutor Paulo e sai de lá como Bernardo.

Jezebel e Bernardo brigam feio quando ele finalmente assume sua identidade de homem. "Nunca gostei de você como minha filha (...) Justamente agora que ia me ajudar você casando com aquele rapaz rico, você vira homem", reclama a mulher. Assim, Bernardo é acolhido por Aninha (Mariana Ximenes).

Por que Bernardo cresceu como menina?

Após o doutor Paulo e demais presentes no consultório descobrirem que na verdade Bernadete é um menino, a verdade completa é revelada por Cândida, empregada de Jezebel. Quando Bernardo era um bebê, a mulher ficou viúva e não tinha condições de cuidar da criança. Além disso, Jezebel não permitia que seus empregados tivessem filhos no trabalho e por isso o bebê era escondido por Cândida.

Devido ao desespero, ela resolveu mentir para Jezebel. A megera havia perdido uma criança e queria adotar uma menina. Ela fez uma promessa a Santa Bernadete e suas condições eram de apenas cuidar de uma menina, nunca um menino. Por isso, Cândida resolveu enganá-la e entregou o garoto para a adoção da patroa.

Jezebel nunca foi uma boa mãe e nem chegava perto das fraldas ou banhos da criança, assim, ela nunca viu a garota sem roupa para constatar que se tratava de um menino.

Bernadete sempre se sentiu estranha, mas nunca soube da verdade. Ela não tinha permissão de se trocar na frente dos outros e nem via pessoas nuas para entender melhor o assunto, então permaneceu no escuro durante toda a sua vida.

Cândida revela que seu plano era manter o segredo até que Bernadete terminasse os estudos e pudesse ter uma boa profissão quando saísse da casa de Jezebel.

Qual o final de Bernardo em Chocolate com Pimenta?

Bernardo guarda mágoas de Cândida por um bom tempo pela mentira, mas depois de uma conversa franca com Inácia (Viviane Porto) e Danilo (Murilo Benício), o garoto considera a situação e resolve perdoar a empregada. Ele finalmente a chama de mãe e a abraça.

Além da reconciliação, o final de Bernardo é feliz ao lado de Cássia (Luiza Curvo). Os dois se tornam namorados e planejam casamento e filhos para o futuro durante uma troca de juras de amor apaixonado.

