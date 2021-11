Karin Hils, Ex-Rouge, é conhecida por ter uma voz poderosa e também pelos atuações na TV. A atriz esta no ar desde outubro de 2021 com o folhetim infantil sobre a pequena Dulce Maria no SBT, exibida originalmente em 2016. Veja como está a irmã Fabiana da novela Carinha de Anjo hoje.

Como está a irmã Fabiana da novela Carinha de Anjo?

Em 2021, a atriz Karin Hils completou 42 anos de idade. Quando começou a interpretar Fabiana na novela infantil, em 2016, Karin tinha 37 anos. Como a novela ficou no ar até junho de 2018, a famosa se despediu da personagem aos 39.

Atualmente, a eterna irmã Fabiana de Carinha de Anjo está em cartaz no teatro Santander como a estrela da peça Donna Summer Musical. Sucesso da Broadway, a produção ganhou uma versão brasileira com direção de Miguel Falabella e apresenta a ‘rainha da era disco’ Donna Summer no auge da carreira. A produção estava em cartaz em 2020, mas precisou ser paralização após poucas semanas de estreia por conta da pandemia do covid-19, agora no último trimestre de 2021, Karin voltou aos palcos para interpretar a cantora.

Antes disso, seu último papel de destaque foi a irmã Fabiana na novela Carinha de Anjo. De 2018 a 2020 ela não havia aparecido no cinema ou televisão, até que participou de um episódio da série Dra. Darci, estrelada por Tom Cavalcante na Multishow.

Para 2022, é previsto que a atriz e cantora esteja na série musical O Coro – Sucesso Aqui Vou Eu, também de Miguel Falabella, que vai ser lançada pela Disney+.

A carreira da atriz que interpreta Fabiana na novela Carinha de Anjo na televisão e cinema começou nos anos 2000, época em que integrou o Rouge. Ela fez uma participação no especial Romeu e Julieta de Hebe Camargo, Ronald Golias e Carlos Alberto de Nóbrega de 2003 e também esteve em Eliana em O Segredo dos Golfinhos (2005).

Anos depois, de 2011 a 2012, ela ganhou maior espaço nas telinhas e viveu a personagem Bernadete na novela Aquele Beijo, de Miguel Falabella, na TV Globo. Depois disso, ela esteve em mais dois projetos da emissora antes de migrar para o SBT, Sexo e as Negas (2014) e Pé na Cova (em 2013, 2014 e 2016). Após viver a irmã Fabiana em Carinha de Anjo, de 2016 a 2018, Karin não se envolveu em mais nenhuma novela.

Final da novela

No final de Carinha de Anjo, Fabiana, que até então era noviça, se torna freira e consegue fazer um enorme sucesso com seu coral. Além disso, ela passa a ter uma responsabilidade maior no colégio quando a Madre Superiora decide deixar a direção.

Como sucessora, a Madre escolhe a irmã Fabiana na novela Carinha de Anjo, o que deixa as crianças muito felizes. Logo que assume o cargo a freira já resolve fazer algumas mudanças que ela acredita que serão bem aceitas pelas estudantes.

Irmã Fabiana anuncia que foi convidada para ser a nova diretora durante o aniversário de 1 ano de Arthur, filho de Cecília:

