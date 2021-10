Veja como está a irmã Cecília de Carinha de Anjo hoje

A novela infantil sobre a pequena Dulce Maria, que vai parar em um internato de freiras, está de volta às telinhas de segunda a sexta, às 20h30. Para quem está assistindo novamente a produção de 2016 e se pergunta como anda o elenco do folhetim atualmente, confira como está hoje a irmã Cecília de Carinha de Anjo!

Irmã Cecília da novela Carinha de Anjo hoje em dia

Desde que esteve na novela do SBT, a atriz Bia Arantes continuou dedicada ao ramo da atuação e somou vários projetos para o currículo, sendo alguns deles na TV Globo e outros no cinema.

A ruiva ficou ocupada no ano seguinte ao que viveu a irmã Cecília na novela Carinha de Anjo, 2017. Ela esteve em três filmes: foi protagonista de Rota de Fuga e trabalhou em duas obras com nomes famosos, Real: O Plano por trás da História – com Paolla Oliveira, Tatu Gabus Mendes, Emilio Orciollo Netto e Guilherme Weber – e O Filme da Minha Vida, dirigido por Selton Mello.

Depois desses trabalhos ela migrou para a Globo, em que atuou em duas novelas, Deus Salve o Rei, como Brice Mascarenhas, e Órfãos da Terra, em que viveu Valéria Augustin.

O projeto mais recente da atriz que interpretou a irmã Cecília em Carinha de Anjo hoje em dia foi o filme Loop, um drama de ficção científica lançado em 2021 e protagonizado por Bruno Gagliasso.

Além de trabalhar como atriz, a famosa tem grande presença nas redes sociais e projetos no mundo da beleza e da moda. Ela tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, quase 1 milhão e meio no Facebook e mais de 140 mil no Twitter.

Atualmente ela namora o médico Ian Ward, o relacionamento engrenou durante a quarentena estabelecida no país por causa da pandemia do covid-19 em 2020. Antes ela namorava o ator Vinícius Redd.

Quem era a personagem de Bia Arantes?

Na novelinha infantil, Bia viveu Cecília Santos, uma doce noviça que era professora de português. A moça cuidou muito bem de Dulce Maria depois que a menina foi parar no internato religioso e a tratava como filha.

Ao longo da novela Carinha de Anjo, a irmã Cecília acabou se apaixonando por Gustavo (Carlo Porto), pai da pequena Dulce, o que a deixou em uma dilema: se jogar no amor ou viver sua vocação religiosa?

Leia também – Veja como assistir a novela infantil online e de graça