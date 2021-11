O personagem do ator e produtor Daniel Alvim na novela infantil do SBT dá o que falar. O rapaz chega no folhetim de forma misteriosa e esconde um passado obscuro, até que suas intenções são reveladas. Afinal de contas, quem é Leonardo em Carinha de Anjo?

Quem é Leonardo em Carinha de Anjo?

A primeira vez que o personagem Leonardo apareceu na novela o público ainda não sabia, mas o mau caráter é irmão de Estefânia (Priscila Sol), a tia peruca, e primo de Gustavo (Carlo Porto). As revelações acontecem ao longo da novela, quando Leonardo é pego Vitor (Thiago Mendonça) ao invadir a casa de Estefânia. Os dois acabam em uma briga e o rapaz então revela que é irmão da estilista e que desapareceu durante 10 anos, pois se endividou por causa de seu envolvimento com jogos de azar.

Ao contar sua história para Vitor, o irmão de Estefânia até finge remorso, mas tudo não passa de encenação. Em Carinha de Anjo, Leonardo é um dos vilões da trama, ele se envolve com os planos da megera Nicole (Dani Gondim) para destruir a família Lários.

Ao aparecer pela primeira vez em Carinha de Anjo, Leonardo liga para a personagem de Priscila Sol e pede dinheiro. A dupla se encontra e a moça pede que ele desapareça, o que não acontece. Depois que se envolve nas maldades de Nicole, o homem faz de tudo para ver o mal de Gustavo e sua família: inventa que o primo traiu Cecília e engana a ex-noviça, sequestra Dulce Maria (Lorena Queiroz), tenta incriminar Gustavo pela morte da primeira esposa e muito mais.

Final da novela Carinha de Anjo

Nos momentos finais de Carinha de Anjo, Leonardo se dá muito mal. Foragido da polícia, Leonardo sequestra Cassandra (Bárbara Maia) em Carinha de Anjo e obriga a menina a ajudá-lo nos planos para conseguir Dulce Maria, ele então invade a casa da família Lários, desmaia Cecília e consegue fugir com a filha de Gustavo.

Com a menina em mãos, Leonardo liga para Gustavo e exige um valor de resgate pela filha do empresário. Após a conclusão do pagamento pela vida da garota, o vilão deixa Dulce ir. Sem que ele veja, antes de voltar para Gustavo a menina coloca um grampo no pneu do carro do vilão, que depois é emboscado pela polícia e acaba preso pelo delegado Peixoto (José Rubens Chachá).

