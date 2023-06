Fotos: Como está Isadora Ribeiro hoje, a Vera de Mulheres de Areia

Musa da TV nos anos 90, Isadora Ribeiro segue trabalhando na área artística. A atriz ficou bastante conhecida nos anos 80 quando se tornou bailarina da abertura do "Fantástico", além de ter feito várias novelas na Globo. No entanto, a artista está longe dos folhetins há mais de dez anos.

Por onde anda Isadora Ribeiro hoje?

A atriz Isadora Ribeiro hoje está com 58 anos de idade. Nos últimos anos, a famosa se dedicou ao teatro e ao cinema - ela esteve recentemente nos filmes "A Última Locadora" (2022) e "O Prédio" (2022).

Isadora está longe das novelas desde 2011. Seu último trabalho nas telinhas foi quando interpretou Bianca em "Amor e Revolução", folhetim do SBT. Desde então, recebeu um único convite da Record mas recusou por estar se dedicando a outros projetos.

Em outubro de 2016, em entrevista ao jornal O Globo, a atriz falou sobre a dificuldade de voltar a atuar em novelas. "Hoje em dia, as novelas não são muitas e os elencos, enxutos. Se o artista não tiver os contatos dos autores, diretores e produtores de casting, essa dificuldade triplica. No meu caso, ainda há o agravante de ter ficado muito tempo afastada", disse.

Muito lembrada como a "garota do Fantástico", Isadora Ribeiro atuou em sua primeira trama em 1990, quando fez uma pequena participação em "Tieta". Na Globo, esteve também em "Pedra sobre Pedra" (1992), "Fera Ferida" (1993), "Pátria Minha" (1994), "Explode Coração" (1995) e "Torre de Babel" (1998).

Quem quiser matar as saudades de assistir Isadora Ribeiro na televisão pode acompanhar a reprise de "Mulheres de Areia" (1993), na qual a atriz interpreta Vera. A personagem é esposa de Breno (Daniel Dantas), o prefeito de Pontal D’Areia, mas se sente sufocada pelo ciúmes do marido.

Depois de deixar a Globo, a famosa esteve no seriado "Donas de Casa Desesperadas" (2007), seriado da ABC Studios, e "Uma Rosa com Amor" (2010), novela do SBT.

Nas redes sociais, a atriz arranca elogios devido a boa forma. Depois da divulgação de notícias de que Isadora entraria para o OnlyFans, plataforma de conteúdo online, a atriz negou que venderia fotos sensuais. "Eu não tenho perfil no OnlyFans, e nem fotos ou vídeos em nenhuma plataforma do gênero. Tenho perfil apenas aqui no Instagram e no FB. Ainda não estreei os conteúdos na plataforma do OnlyFans, porque estou me dedicando a outros projetos paralelos. Daqui a pouco aviso todos sobre datas de estreias", disse em março nas suas redes sociais.

Qual o segredo de Vera na novela?

Vera tem um passado misterioso e um segredo que mantém oculto de seu marido, e tem até medo de mencionar o fato.

No entanto, ao longo da novela, a própria Vera confessa seu segredo para Breno. A mulher revela que teve um caso com Zé Luís (Irving São Paulo), o irmão de César (Henri Pagnoncelli), e precisa lidar com mais um ataque de ciúmes do prefeito.

"Não tem desculpa, eu vi como ele estava te segurando. Eu acabo com esse desgraçado! Eu já presenciei ele dando em cima de você", grita Breno. "O Zé Luís faz parte do meu passado. Eu era livre!", diz ela.

"Breno, por isso que eu não te contei nada... Porque eu te conheço", continua dizendo Vera, mas Breno surta falando que a esposa ia deixar Zé Luís beijá-la.

Vera fica farta de ouvir os gritos do marido e sobe para o quarto, mas Breno vai atrás dela. "Breno, por favor, eu não tenho nada a ver com esse homem", suplica a mulher. "Mas teve", rebate o ciumento. "Mas eu não tenho mais, pelo amor de Deus. Eu nunca escondi meu passado", continua ela. Em seguida, ele faz a esposa admitir que gostava de Zé Luís no passado.

