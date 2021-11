Como está Dalton Vigh hoje, o Said da novela O Clone

Dalton Vigh deu vida ao marido de Jade em uma das novelas de maiores sucessos da Rede Globo. Em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, 20 anos após a participação na trama, como está Said de O Clone hoje? Saiba por onde onde andar o ator.

Como está Said de O Clone hoje?

Após o sucesso de O Clone e do personagem Said, Dalton Vigh seguiu como ator da Globo e esteve em muitas outras novelas da emissora, se tornando um dos galãs dos anos 2000.

Depois de Said, Dalton interpretou Luigi em A Casa das Sete Mulheres (2003), Dr. Maurício em Sob Nova Direção (2005), Clóvis em O Profeta (2006) e se destacou como Marconi Ferraço, protagonista de Duas Caras (2007). No currículo do famoso também estão títulos como Negócio da China (2008), Fina Estampa (2011), Salve Jorge (2013) e I Love Paraisópolis (2015). Sua última novela na Globo foi Liberdade, Liberdade exibida em 2016. Desde então, o ator esteve em um seriado da HBO Brasil, O Negócio, e em A Divisão, série do GloboPlay.

Quem está com saudades de assistir Dalton Vigh na TV pode acompanhá-lo na segunda temporada de Aventuras de Poliana, intitulada Poliana Moça, prevista para estrear em 2022 no SBT, a nova casa do ator. Nas duas partes da novelinha ele interpreta os personagens Pendleton/Otto. Ele também pode ser assistido no teatro, na peça O Urso.

No cinema, o último filme do ator foi A Divisão, que estreou em 2020. O longa é uma produção da Globo Filmes e fala sobre as questões de segurança pública no Brasil. Marcos Palmeira, Natalia Lage e Silvio Guindane também fazem parte do elenco da obra.

Hoje, Dalton Vigh está com 57 anos. Ele é casado com a atriz Camila Czerkes desde 2012. É pai de dois filhos nascidos em 2016 e frutos de seu casamento com Camila: os gêmeos Arthur e David.

Final de Said

Em O Clone, Said se casa com Jade (Giovanna Antonelli) e os dois têm uma filha, Khadija (Carla Diaz). Porém, o casamento passa por altos e baixos e a protagonista vive muito infeliz na relação. Na verdade, ela é apaixonada por Lucas (Murilo Benício).

Ao longo da novela, Said acaba se envolvendo com Ranya, uma jovem, bonita e alegre. No fim da trama escrita por Glória Perez, os dois ficam juntos, mas Said também se casa com Zuleika (Fabiana Alvarez). As duas mulheres passam a disputar a atenção do marido. Enquanto isso, a ex-esposa de Said fica livre para viver com Lucas.

O folhetim está sendo reprisado de segunda a sexta no Vale a Pena Ver De Novo, às 16h30. O horário pode mudar de acordo com a programação. Esta é a quarta vez que O Clone está sendo exibida na televisão.