Quando começa Poliana Moça? Estreia tem nova previsão no SBT

A pandemia do covid-19 atrapalhou os planos do SBT para a continuação de As Aventuras de Poliana e a novela acabou adiada diversas vezes. Agora o núcleo de dramaturgia do canal de Silvio Santos está de volta e já há previsão de quando começa Poliana Moça.

Quando começa Poliana Moça?

É esperado que Poliana Moça comece na segunda quinzena de abril de 2022, segundo adiantou o jornalista Flávio Ricco. Já a assessoria do SBT não afirma ainda as previsões de data para a novela infantil.

O folhetim já está em andamento, desde agosto de 2021 os atores da produção voltaram aos estúdios após recontratações e substituições no elenco. Por conta da paralização durante a pandemia, muitos haviam sido demitidos.

Protagonizada por Sophia Valverde, Poliana Moça é continuação de As Aventuras de Poliana, que foi ao ar no SBT de 2018 a 2019. O folhetim segue a vida de uma garota que ao perder os pais passa a viver com a tia Luísa (Thaís Melchior), em São Paulo. No momento, a faixa de horário que será assumida pela novela infantil tem outra produção para o público jovem em exibição, a reprise de Carinha de Anjo.

Onde assistir?

Se quer reassistir As Aventuras de Poliana e já ir se preparando para quando começar Poliana Moça, é bem fácil encontrar os capítulos da produção do SBT. Uma das formas mais rápidas é usando o Youtube, a novelinha infantil está completa no canal oficial do folhetim.

Para quem ainda quer assistir sem pagar nada, mas não é fã do Youtube, há outra maneira gratuita: a plataforma streaming do canal de Silvio Santos, o SBT Vídeos. É obrigado a criação de um login no site, mas não é necessário pagar nada.

Quer quiser começar As Aventuras de Poliana antes de Poliana Moça, também é possível assistir todos os capítulos no catálogo da Netflix, no entanto, neste caso é necessário pagar.

Assista o primeiro capítulo de As Aventuras de Poliana agora mesmo:

Relacionado – Saiba quem são os atores que estarão em Poliana Moça