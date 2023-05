Como está Erik Marmo hoje, o Cláudio de Mulheres Apaixonadas

O ator Erik Marmo é bastante lembrado por ter interpretado Cláudio na novela Mulheres Apaixonadas (2003), que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. O ator mora fora do Brasil há quase dez anos, onde vive com a esposa e os filhos.

Por onde anda Erik Marmo?

Erik Marmo mora em Los Angeles, na Califórnia, desde 2014. O ator é casado com a modelo Larissa Burnier, com quem tem dois filhos, Daniel, 13, e Nathan, 9.

Em 2019, ele participou do seriado americano “The Purge”, sendo este seu último trabalho na televisão. O ator também fez uma breve participação na novela Tempo de Amar, em 2017, mas retornou aos Estados Unidos em seguida. Desde então, o ator se dedica à família e ao trabalho como coach de futebol.

Em junho de 2022, o ator explicou em entrevista ao TV fama o motivo que o fez se mudar para a América do Norte. “Eu estava com os meus contratos chegando ao final lá no Brasil, tanto com a Globo, quanto com a peça Cruel, que eu estava fazendo na época”, disse.

O intérprete de Cláudio também afirmou que a segurança foi um fator que pesou na decisão. “Aqui é um pouco mais tranquilo do que lá. Se você olhar aqui, no bairro que a gente mora, as casas não têm muro, já é direto no quintal”, revelou.

“Eu virei coach de futebol também. Eu já era e eu acho que isso aumentou aqui até pra preencher uma certa lacuna, essa coisa que falta, que fica longe do Brasil”, finalizou.

Erik Marmo ganhou projeção nacional com a trama de Manoel Carlos. Depois do destaque como Cláudio, o ator esteve em Um Só Coração (2004), Começar de Novo (2004), Alma Gêmea (2005), Sete Pecados (2007) e Gabriela (2012), além de pequenas participações em outros títulos da Globo.

Em 2015, já nos Estados Unidos, Marmo se tornou apresentador do programa Planeta Brasil, da Globo Internacional. A atração foi encerrada em 2018 e, desde então, o artista não tem mais contrato com a emissora.

No dia em que Mulheres Apaixonadas voltou ao Vale a Pena Ver de Novo, o famoso fez uma publicação em sua página no Instagram comemorando a reprise na novela. “Mas é claro que o sol… xurai, curai… Quem aí tá pronto pra reviver a experiência de assistir Mulheres Apaixonadas?? Começou hoje e a partir de amanhã tem Cláudio na telinha da @tvglobo. Vale a pena ver de novo! Essa vale!!!”, escreveu.

O que acontece com Cláudio em Mulheres Apaixonadas?

Cláudio é filho de Marta (Marly Bueno) e Onofre Moretti (Serafim Gonzales). Apesar de ser formado em jornalismo, sua verdadeira paixão são os esportes radicais. Vez ou outra, seu pai o acompanha em algumas atividades para manter a forma.

Ao longo da trama, o personagem se envolve em um acidente e conhece Edwiges (Carolina Dieckmann), por quem se apaixona instantaneamente. A relação se desgasta, entretanto, já que a moça quer se manter virgem até o casamento. O rapaz acaba se envolvendo com Gracinha (Carol Castro), filha de Celeste (Sheila Mattos) e Orlando (Caco Baresi), que engravida.

O personagem tem um final feliz em Mulheres Apaixonadas. Edwiges decide dar uma segunda chance ao relacionamento com o rapaz, além de apoiar que Gracinha tenha a criança.

Depois de mais alguns desentendimentos com Cláudio, Edwiges pensa em se mudar para os Estados Unidos ao lado de seu irmão Expedito (Rafael Calomeni), mas desiste da ideia para ficar com seu grande amor. Cláudio e Edwiges se casam na reta final do folhetim de Maneco.

A reprise da novela Mulheres Apaixonadas vai ao ar de segunda a sexta, às 17h10, horário de Brasília, logo após a Sessão da Tarde.