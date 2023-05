Quem já morreu de Mulheres Apaixonadas? 9 atores deixaram saudades

Carmen Silva e Oswaldo Louzada, a Flora e o Leopoldo, estão entre os atores de Mulheres Apaixonadas que já morreram. Nove artistas que estiveram na trama de sucesso de Manoel Carlos já faleceram nos últimos anos. Relembre os artistas que já nos deixaram.

Carmen Silva, a Flora, está entre quem já morreu de Mulheres Apaixonadas

A atriz Carmen Silva interpretou Flora em Mulheres Apaixonadas, mãe de Carlão (Marcos Caruso). A personagem, que é uma velha atriz de teatro, é casada há mais de 60 anos com Leopoldo (Oswaldo Louzada), de quem cuida como se fosse um príncipe. Sofre nas mãos da neta Dóris (Regiane Alves) ao lado do marido.

A artista morreu em agosto de 2008, aos 92 anos, por falência múltipla de órgãos.

Oswaldo Louzada, o Leopoldo

Quem já morreu de Mulheres Apaixonadas foi Oswaldo Louzada, que interpretou Leopoldo em Mulheres Apaixonadas, marido de Flora. O idoso também sofre calado nas mãos de Dóris, que humilha e rouba dinheiro dos avós. O pai de Carlão também foi ator de teatro na juventude junto com a esposa.

O ator faleceu em fevereiro de 2008, aos 95 anos, também por falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Claudio Marzo, o Rafael | Quem já morreu de Mulheres Apaixonadas

Claudio Marzo interpretou Rafael, ex-marido de Lorena (Susana Vieira) e pai de Vidinha (Júlia Almeida) e Diogo (Rodrigo Santoro). É gerente de um hotel na Zona Sul da capital fluminense e mantém um caso secreto com a telefonista Leila (Xuxa Lopes).

O ator faleceu em março de 2015, aos 74 anos, vítima de enfisema pulmonar agravado por uma pneumonia. Ele já estava internado na CTI da Clínica São Vicente, zona Sul, no Rio de Janeiro.

Marly Bueno, a Marta | Quem já morreu de Mulheres Apaixonadas

A atriz Marly Bueno foi a responsável por interpretar Marta, a esposa fiel de Onofre (Serafim Gonzales) que acompanha o marido em tudo o que ele faz, sendo uma verdadeira companheira para o personagem. Ela também é mãe de Cláudio (Erik Marmo).

Bueno morreu em abril de 2012 vítima de uma infecção generalizada após uma cirurgia.

A atriz Marly Bueno – Foto: Reprodução/Rede Globo

Serafim Gonzalez, o Onofre | Quem já morreu de Mulheres Apaixonadas

Onofre é casado com Marta e pai de Cláudio, com quem pratica esportes radicais para manter a forma física. É um médico bastante respeitado em sua área de atuação, sendo dono da clínica Dr. Moretti. Tem a esposa como sua maior companheira.

O ator Serafim Gonzalez também está na lista de quem já morreu de Mulheres Apaixonadas. O artista faleceu em abril de 2007, aos 72 anos, de insuficiência respiratória.

Manoelita Lustosa, a Inês

Manoelita Lustosa interpretou Inês, mãe de Fernanda (Vanessa Gerbelli) e avó de Salete (Bruna Marquezine) e Lucas (Victor Curgula). É uma mulher fria, ambiciosa e calculista que não dá muita importância para a filha e a neta, a quem quase não visita.

A atriz faleceu em julho de 2014, aos 72 anos, de insuficiência pulmonar.

Sônia Guedes, a Matilde | Quem já morreu de Mulheres Apaixonadas

Matilde é a mãe de Cesar (José Mayer) e avó de Marcinha (Pitty Webo) e Rodrigo (Leonardo Miggiorin). É ela quem passa a cuidar da casa e dos netos após a morte da nora Isabel (Chris Bonna). Assim como o neto, não aprova o relacionamento do médico com Laura (Carolina Kasting).

A atriz também está entre quem já morreu de Mulheres Apaixonadas. Guedes faleceu em junho de 2019, aos 86 anos, vítima de câncer.

Caco Baresi, o Orlando

Orlando é o motorista de Marta (Marly Bueno) e Onofre Moretti (Serafim Gonzales). Casado com Celeste (Sheila Mattos), é pai de Gracinha (Carol Castro), que é tratada por sua patroa como se fosse filha dela. Ao longo da trama, a garota engravida de Cláudio.

O ator faleceu aos 54 anos, em abril de 2015, em decorrência de um câncer no pulmão e metástase cerebral.

Umberto Magnani, o Argemiro

Umberto Magnani interpretou Argemiro, o homem de confiança de Téo (Tony Ramos) e Lorena (Susana Vieira). É ele quem administra a fazenda da família Ribeiro Alves no interior do Rio de Janeiro. É casado com Ana (Regina Braga), com quem tem dois filhos: Edwiges (Carolina Dieckmann) e Expedito (Rafael Calomeni).

O ator faleceu em abril de 2016, aos 75 anos, vítima de acidente vascular encefálico (AVE) hemorrágico. Na época, ele trabalhava na novela Velho Chico (2016).