Como está Gabriela Petry, a Selene de Carinha de Anjo?

Personagem tinha o intuito de acabar com a felicidade do casal interpretado por Priscila Sol e Thiago Mendonça - Foto: Reprodução/@gabipetry

Marcada por ser uma vilã no SBT, Gabriela Petry agora está na TV Globo com a minissérie Passaporte para Liberdade e dará vida à personagem Vivi Landau. Em 2016, grande parte do público a conheceu como Selene de Carinha de Anjo.

Como está Selene de Carinha de Anjo?

Gabriela Petry tem 35 anos de idade e continua na carreira de atriz. Com mais de 976 mil seguidores no Instagram, ela também trabalha com as redes sociais, ao ser contratada por marcas para a divulgação de produtos, as famosas “publis” que fazem parte da vida dos influencers.

Quando viveu Selene em Carinha de Anjo, uma vilã que queria acabar com o relacionamento de Vitor (Thiago Mendonça) e Estefânia (Priscila Sol), Gabriela ainda não havia feito uma grande participação nas telinhas, mas já era experiente no mundo do teatro. Ela atuou nas peças Peter Pan e Hairspray no Brasil e também chegou a trabalhar nos Estados Unidos durante alguns anos.

Desde 1999, a Selene de Carinha de Anjo morava na América do Norte com a família, Gabriela retornou ao Brasil em 2004. Ela se formou em teatro musical quando estava no exterior e atuou em peças e musicais. Depois que encerrou sua participação em Carinha de Anjo como Selene, a atriz chamou atenção no cinema estrangeiro, ela trabalhou nos filmes iranianos Texas (2018) e Texas 2 (2019).

Na mesma época, Gabriela retornou aos estúdios do SBT e interpretou Sophie em As Aventuras de Poliana, outro sucesso infantil do canal.

Gabriela Petry em Passaporte para Liberdade

Na minissérie da TV Globo, a Selene de Carinha de Anjo interpreta uma mulher de descendência judia que se chama Taibele, mas atende pelo nome de Vivi Landau, para esconder sua origem. Vivi é uma cantora de cabaré que acaba envolvida com Thomas Zumkle (Peter Ketnath), um capitão das tropas de Hitler.

A minissérie estreou no dia 20 de dezembro de 2021 e terá no total 8 episódios. Exibida na TV Globo de segunda a quinta-feira, na faixa das 23h45 em diante, a produção também pode ser acompanhada na Globoplay.

