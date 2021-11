Uma das personagens mais queridas do folhetim, Tia Peruca sempre deixa a vida da protagonista Dulce Maria (Lorena Queiroz) mais animada. Marcante, a mulher é um dos nomes mais lembrados quando a novela do SBT é citada. Você lembra quem é a tia peruca da Carinha de Anjo de 2016?

Quem é a tia peruca na novela Carinha de Anjo do SBT

Na versão do SBT da novela infantil, a personagem foi vivida pela atriz Priscila Sol, na época com 36 anos de idade. A personagem era prima de Gustavo, pai de Dulce Maria, e por isso era próxima da menina.

Apesar de ser conhecida como ‘Tia Peruca’ em Carinha de Anjo, por sempre estar com um visual diferente, a mulher tinha um nome de verdade: Estefânia Lários. A moça era formada em moda, era alegre, divertida, confiante, apaixonada por orquídeas e como o apelido já sugere, adepta das perucas coloridas.

Na novela Carinha de Anjo, a Tia Peruca passou a viver com Gustavo e Dulce para auxiliar no convívio em família da dupla e depois se envolveu com o chef de cozinha Vitor (Thiago Mendonça).

Em 2018, em entrevista sobre a Tia Peruca em Carinha de Anjo, Priscila comentou que não há uma explicação exata para o constante uso de perucas coloridas da personagem, mas que interpretava a escolha como uma forma de amenizar a dor de Dulce por ter perdido a mãe: “eu entendi que a Estefânia achou uma forma lúdica, na tentativa de transformar a vida de Dulce, deixando-a mais colorida”.

Relembre como foi o casamento da personagem:

Como está Priscila Sol hoje

Hoje com 41 anos, a atriz que viveu a Tia Peruca em Carinha de Anjo é mãe de um garoto de 18 anos chamado Vitor. Depois da novela no SBT, ela viveu Laura no filme de suspense Lara (2017) e interpretou a versão jovem da personagem Débora na série Ninguém Tá Olhando (2019) da Netflix, vencedora da categoria de Melhor Série de Comédia no Emmy Internacional 2020.

O trabalho mais recente da atriz é no filme Entre Dois Mundos, dirigido por Walther Neto e ainda sem data de estreia.

Versão original da personagem

A versão original de Carinha de Anjo, dos anos 2000, tinha a atriz mexicana Nora Salinas no papel de Tia Peruca, hoje com 45 anos. A famosa atuou em outras produções de sucesso da Televisa e que tiveram exibição no Brasil, como Esmeralda, A Feia Mais Bela e Maria Belém.

