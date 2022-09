Como está hoje a Darlene de Chocolate com Pimenta, 19 anos depois?

Dezenove anos depois do sucesso da novela, como está hoje a Darlene de Chocolate com Pimenta? A ex-atriz mirim Sabrina Souza ficou conhecida por interpretado uma jovem garota criada como escrava pela vilã Jezebel (Elizabeth Savala). Apesar do papel de destaque no elenco infantil, a artista está sumida das telinhas desde 2016.

Como está hoje a Darlene de Chocolate com Pimenta

Sabrina Souza hoje tem 29 anos de idade e há seis anos não aparece na televisão. Sua última participação em novelas foi em 2016, quando interpretou a secretária Rose em Haja Coração. Quem também fez parte do elenco do folhetim foi Mariana Ximenes, que contracenou com a ex-atriz mirim em Chocolate com Pimenta.

Em entrevista ao Extra em 2016, a artista contou como foi reencontrar a veterana depois de tantos anos. “Ela disse: ‘Menina, que surpresa te ver aqui!’. Conversamos sobre a importância de continuar a estudar. É fundamental dar o melhor possível de si porque não é uma profissão fácil. Temos que ter muita dedicação”, contou.

Ela também fez algumas participações em O Profeta (2006), Sete Pecados (2007) e Aquele Beijo (2011), mas foi com Darlene de Chocolate com Pimenta que conquistou a audiência. Ela tinha 11 anos de idade quando interpretou a garota criada como escrava por Jezebel.

Depois que a megera é desmascarada, a menina finalmente se vê livre das garras da madame e opta por morar com Ana Francisca (Mariana Ximenes). “Eu escolho a Aninha”, diz quando precisa se decidir. Obviamente Jezebel não dá o braço a torcer e tenta convencê-la a ficar, mas a garota fica aos prantos e corre para o abraço da protagonista.

As cenas dramáticas da menina causaram comoção no público, principalmente quando ela descobre que é filha de Inácia (Viviane Porto). A revelação acontece logo após a empregada sofrer mais uma humilhação da patroa ao tentar impedir que Darlene fosse obrigada a trabalhar.

“Inácia, ela é sua filha, não é? Foi você quem abandonou a menina na porta dessa casa”, questiona Epaminondas (Ary França). “É verdade? Você me abandonou?”, questiona Darlene para Inácia. “Darlene, é tão cedo pra você entender. Mas olha, agora estou aqui e nunca mais vou te abandonar”, responde a empregada. As duas choram e se abraçam emocionadas.

Quando começa a reprise de Chocolate com Pimenta?

Chocolate com Pimenta foi escolhida como a substituta de O Cravo e a Rosa (2000), que entra na reta final a partir de setembro. A história de Ana Francisca está prevista para começar no final de setembro ou no começo de outubro.

Sucesso absoluto, essa será a quarta reprise da trama de Walcyr Carrasco na televisão. Depois da exibição original em 2003 no horário das 18h, foi reexibida duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo em 2006 e 2012, e no canal Viva em 2021. Agora volta para mais uma edição na Globo.

O folhetim será exibido de segunda a sexta, às 14h30, horário de Brasília. Por ser uma novela muito famosa e antiga, todos os episódios estão disponíveis no Globoplay.

A trama central gira em torno de Aninha, uma jovem considerada ‘patinho feio’ mas que conquista Danilo (Murilo Benício). Quem não gosta nada dessa namoro é Olga (Priscila Fantin), que sempre foi apaixonada pelo rapaz. Ela se junta com Bárbara (Lilia Cabral) para separar o casal – e consegue.

Danilo abandona Ana Francisca sem saber que ela está grávida. Sozinha e com um filho na barriga, ela aceita o pedido de casamento de Ludovico (Ary Fontoura), dono da fábrica de chocolates local. Quando ele morre, a protagonista herda tudo sozinha, fica milionária e retorna a Ventura para acertar as contas com o passado.