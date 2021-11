Como está Jandira Martini hoje, a Zoraide de O Clone?

Em O Clone, novela de 2011 e em reprise no Vale a Pena Ver De Novo desde outubro de 2021, Zoraide é uma das personagens mais lembradas. Depois do sucesso da trama escrita por Glória Perez, Jandira Martini seguiu carreira artística na Globo, mas há nove anos não aparece em novelas. Por onde anda a Zoraide de O Clone hoje?

Zoraide de O Clone hoje

Após o término de O Clone, a atriz Jandira Martini esteve em outras novelas de Glória Perez. Ela interpretou Odaléia em América (2005), Puja Hitid em Caminho das Índias (2009), outro grande sucesso da emissora, e a Vó Farid em Salve Jorge (2013).

Mas nem só em folhetins que contam histórias em outros países esteve a atriz. Martini acumula passagens pela TV, teatro e cinema, como A Casa das Sete Mulheres (2003), Desejo Proibido (2007), Escrito nas Estrelas (2010) e Morde e Assopra (2011) – todas novelas da Globo. Ela é amiga próxima do ator Marcos Caruso, com quem já escreveu textos para os palcos e televisão.

Apesar de ser bastante conhecida pelo público noveleiro, Jandira está sumida das telinhas desde 2012, quando terminou de gravar Salve Jorge. Seus trabalhos mais recentes foram no seriado adolescente Manual para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis (2017) da Warner e no filme 10 Horas para o Natal, lançado em 2020. Além disso, um pouco antes da pandemia de covid-19 chegar ao Brasil, ela fez uma leitura pública de uma peça de teatro chamada Em Busca do Bonde Perdido, escrita por ela mesma.

Final de Zoraide em O Clone

Zoraide passa a maior parte da trama apaixonada por Ali (Stênio Garcia), tio de Jade (Giovanna Antonelli) – a personagem é a verdadeira “mãezona” do núcleo muçulmano.

Na reta final do folhetim, Zoraide finalmente irá conquistar o amor de sua vida. Ali percebe que ela é a única mulher que gosta dele de verdade, apesar de já ser casado com outras três mulçumanas.

Ali reúne toda a família e faz o pedido para Zoraide: “Você aceita?”. A mulher ficará tão nervosa que desmaia após ouvir a pergunta de seu amado.

Dias depois, acontece o casamento do novo casal. Na noite de núpcias, Ali se declara para a esposa: “Não há balança que pese meu tesouro. O primeiro olhar vendo os olhos da amada é como o espírito sobre a face das águas que deu origem aos céus e a terra. Alá, abençoe minha união com essa mulher. Faz com que ela goste de mim e me e me traga paz e alegria para minha vida”.