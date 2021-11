Novela O Clone: Jade consegue fugir para o Brasil?

A personagem de Giovanna Antonelli em O Clone tem vivido momentos difíceis por causa de seu amor por Lucas. Jade consegue fugir para o Brasil? A moça vai tentar escapar duas vezes das garras de Said. A novela está em reprise no Vale A Pena Ver de Novo.

Jade consegue fugir para o Brasil?

Para quem torce pela personagem, momentos tristes estão para acontecer na novela, pois Jade não conseguirá escapar do Marrocos e viajar para o Brasil nos próximos capítulos. Em breve no folhetim, depois que ela der a luz a sua filha Khadija, a mulher fugirá com a menina, mas será pega pelos homens do marido.

Ela decide ir para o deserto tentar ficar longe dos olhos de Said, pois o homem continua empenhado no pedido de divórcio e disse que buscaria a filha depois dos 40 dias de resguardo. Quando chega para levar a menina embora, Said é informado por Zoraide (Jandira Martini) que Jade e o bebê não estão e fica possesso de raiva.

Com medo de ter sua casa envolvida em desonra, Said ignora os pedidos de Zoraide e coloca seus empregados nas ruas para caçar Jade. Não demora até que os homens atrás da sobrinha de Ali (Stênio Garcia) a encontrem, ela não consegue escapar e é levada até Said. Já que Jade não conseguiu fugir do Marrocos, a mulher só encontra uma solução e implora: “me aceita de volta, Said. Eu prometo que nunca mais vou criar transtorno na sua vida. Eu vou ser a melhor esposa que um homem pode ter. Não me toma a minha filha”.

Com medo da decisão de Said, Jade diz que se ele não a quiser como esposa novamente, que pelo menos a deixe ser a ama de leite da menina, para que possa ficar perto da criança. Depois de considerar os pedidos de Jade, Said deixa a mulher entrar na casa e a aceita de volta.

Outra tentativa frustrada

Antes de tentar escapar com a filha, Jade tentou fugir para o Brasil em um avião, mas o plano deu errado. Na época, a moça ainda não sabia da gravidez. Tudo aconteceu quando ela encontrou o cofre do marido aberto. Ela conseguiu seu passaporte e viu aí sua oportunidade para escapar.

A mulher então seguiu para o aeroporto, mas não conseguiu embarcar, pois precisava da permissão do marido para isso. Em uma tentativa desesperada, ela tentou se passar pela esposa de outro homem, mas tudo deu errado e o disfarce falhou.

Assista a cena de O Clone:

