Como está Joana Mocarzel hoje, a Clara de Páginas da Vida?

Páginas da Vida está de volta! O folhetim substitui Da Cor do Pecado na programação do Canal Viva e retorna às telinhas 15 anos após sua estreia na faixa das 20h na TV Globo. Para entrar no clima, veja como está Joana Mocarzel hoje, a pequena Clara.

Por onde anda Joana Mocarzel hoje?

Hoje, Joana Mocarzel está com 22 anos de idade e é formada em teatro. Filha do diretor e roteirista Evaldo Mocarzel, depois de viver Clarinha em Páginas da Vida – cerca de 10 anos após a novela, em 2016 – Joana esteve apenas em um curta-metragem e não apareceu mais na frente das câmeras.

Em entrevista à Ana Maria em novembro de 2021, a atriz disse que falta oportunidade a atores com deficiência na televisão; a atriz possui síndrome de Down Depois da novela de Manoel Carlos, Joana Mocarzel contou nos dias de hoje que não recebeu mais nenhum convite para trabalhar em novelas. Diferente de seu colega de cena Gabriel Kaufmann, intérprete do gêmeo da menina, que esteve em vários trabalhos desde então.

No entanto, a atriz continuou se dedicando a vida artística e tem carreira no teatro. A aparição mais recente mais de Joana Mocarzel nos palcos foi com a peça O Reizinho Mandão, da companhia Fato de Teatro, antes do fechamento dos teatros por conta da pandemia do covid-19.

Clarinha em Páginas da Vida

Filha de Nanda (Fernanda Vasconcellos) e Léo (Thiago Rodrigues), Clara é portadora de síndrome de Down e foi rejeitada pela avó Marta (Lilia Cabral) depois da morte da filha. A menina então passa a ser criada pela médica Helena, personagem de Regina Duarte, que defende a inclusão. O irmão gêmeo da menina, Francisco, foi criado pelos avós e não sabe da existência da menina.

Que horas passa Páginas da Vida no Viva?

O folhetim vai substituir Da Cor do Pecado e assumir a faixa de horário das 13h30 de segunda a sábado, depois de Sonho Meu. Aos domingos, a partir das 19h, é reprisado todas os capítulos que foram exibidos durante a semana no canal Viva.

Para quem prefere assistir a qualquer hora, é possível acompanhar pela Globoplay. Assim que um capítulo é exibido na televisão, ele é adicionado ao catálogo da plataforma streaming, mas fica disponível apenas para os assinantes do pacote “Globoplay + canais ao vivo”.

