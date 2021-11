Saiba qual novela vai substituir Paraíso Tropical no Viva

Já foi definido qual novela vai substituir Paraíso Tropical no Viva! Em breve, o público do canal vai ganhar novas histórias para acompanhar. Atualmente exibida de segunda a sábado na faixa das 15h, Paraíso Tropical dará espaço para um grande sucesso das 18h da TV Globo, Alma Gêmea.

Qual novela vai substituir Paraíso Tropical no Viva?

Alma Gêmea vai começar a ser exibida no canal Viva no dia 31 de janeiro de 2022, uma segunda-feira. Como substituta de Paraíso Tropical, a novela vai ser transmitida na faixa das 15h de segunda a sábado e terá os capítulos da semana reprisados no domingo, das 13h00 às 18h00.

A trama de Walcyr Carrasco conta uma grande história de amor que se depara com um destino trágico. Rafael (Dudu Moscovis) é um botânico que se apaixona à primeira vista pela bela bailarina Luna (Liliana Castro). Em pouco tempo eles se casam e tem um filho, porém, a inveja de Cristina (Flávia Alessandra) bota tudo a perder. A vilã arma contra os dois e Luna acaba morta, porém a mocinha tem uma segunda chance quando reencarna anos depois.

O anúncio oficial de Alma Gêmea já foi feito pelo canal Viva nas redes sociais, que também divulgou a novela que vai substituir Sonho Meu na faixa do 12h40, O Beijo do Vampiro.

Elenco de Alma Gêmea

A novela Alma Gêmea, que vai substituir a novela Paraíso Tropical no Viva, foi exibida pela primeira vez entre 2005 e 2006, ou seja, há 16 anos atrás, e é protagonizado pelos atores:

Priscila Fantin – Serena Anauê

Eduardo Moscovis – Rafael de Souza Dias

Flávia Alessandra – Cristina Ávilla Saboya

Ana Lúcia Torre – Débora Ávilla Saboya

Alexandre Barillari – Augusto Casali (Guto)

Drica Moraes – Olívia Médici Siqueira

Malvino Salvador – Vitório Santini

Luigi Baricelli – Raul de Carvalho Siqueira

Fernanda Souza – Mirna Gonçalves da Silva

Emílio Orciollo Netto – Crispim Gonçalves da Silva

Sidney Sampaio – Felipe Ávilla Blanco Dias

Cecília Dassi – Mirella de Médici Siqueira

Kayky Brito – Gumercindo Parreira

Nívea Stelmann – Alexandra Montenegro

Ângelo Antônio – Dr. Eduardo Montenegro

Bia Seidl – Vera Souza Dias

Fernanda Machado – Dalila Santini

Rodrigo Phavanello – Roberval Silvério / Roberval Albuquerque

Marcelo Faria – Jorge Amadeu

Rita Guedes – Kátia Dantas

Elizabeth Savalla – Agnes Ávilla Blanco

Fúlvio Stefanini – Osvaldo Santini

Nicette Bruno Ofélia Santini

Eduardo Moscovis

Moscovis viveu Rafael, um botânico rico especialista em rosas. Depois da morte da esposa, ele se fechou para o mundo e se tornou um homem amargurado, mal ligando para o próprio filho (Sidney Sampaio). Porém, tudo muda em sua vida quando ele conhece Serena (Fantin).

Liliana Castro

A bailarina é prima da vilã vivida por Flávia Alessandra, que morre de inveja dela. Filha de Agnes (Elizabeth Savala) e neta de Adelaide (Walderez de Barros), ela é uma mulher boa e doce, morre muito jovem e anos depois reencarna em Serena.

Priscila Fantin – Alma Gêmea é a novela substituta de Paraíso Tropical no Viva

Na novela que vai substituir Paraíso Tropical no Viva, a moça é filha de uma índia com um garimpeiro. Cresceu em uma aldeia indígena e na fase adulta vai para a cidade. É corajosa, sábia e simples, Serena se apaixona por Rafael quando seus destinos se cruzam.

Flávia Alessandra

Cristina é ambiciosa e não tem problema em passar por cima de ninguém para conseguir o que quer. A vilã nunca se conformou com a riqueza da prima, o que só a fez ter ainda mais inveja de Luna. Deseja se casar com Rafael a todo custo e almeja ainda mais a riqueza do homem. Depois que Luna sai de seu caminho, ela passa a ajudar Rafael no cuidado do filho Felipe como uma desculpa para se apossar da casa dele. Quando Serena aparece, ela inferniza a vida da moça.

Como assistir a novela que vai substituir Paraíso Tropical no Viva?

Para assistir Alma Gêmea quando a novela substituir Paraíso Tropical na programação no Viva, você precisar assinar o pacote da Globoplay que tem acesso ao canal ou ter o Viva em seu plano de TV por assinatura.

No caso da Globoplay, é necessário assinar o o plano ‘Globoplay + Canais ao vivo’ que custa R$42,90 ao mês. Para quem quer o canal na TV a cabo, os preços variam de acordo com a empresa que presta serviço na sua região. É necessário ligar para a sua operadora e conferir quais pacotes disponibilizam o Viva.

