Como está Lisardo Guarinos hoje, o pai da Roberta em Rebelde

Lisardo Guarinos, 52, interpretou Martín Reverte, pai da Roberta em "Rebelde" (2004). O ator espanhol segue trilhando carreira artística e, além da atuação, também é cantor. O artista voltou ao ar nas telinhas brasileiras com a reprise do folhetim mexicano que está no ar no SBT.

Como está o pai da Roberta em Rebelde hoje?

O pai da Roberta em Rebelde hoje segue trabalhando como ator, cantor e empresário, conforme descrito por ele mesmo em sua página no Instagram. No ano passado, Lisardo Guarinos esteve nas novelas "Corona de Lágrimas II" e "Amor Dividido", ambas da Televisa.

Desde o sucesso como Martín na trama adolescente, o ator espanhol esteve em dezenas de outros folhetins mexicanos, incluindo "Corazón Salvaje" (2009), "Amores Verdaderos (2012)", "Mi Corazón Es Tuyo (2014)" e "Rubi (2020)", para citar algumas. Outras tramas em que o ator está no elenco também já foram exibidas no SBT nos últimos anos. Em maio, o ator atuou na peça de teatro "Lagunilla Mi Barrio"

Lisardo é pai de María, fruto de seu casamento com a atriz Lisset, de quem se separou em 2013. Nos últimos anos, os dois trocaram farpas publicamente após a famosa revelar que o ex-marido não a ajudava a sustentar a filha do casal. Em entrevista ao programa mexicano Ventaneando, em dezembro de 2021, a artista afirmou que não queria brigar com o ator por causa de dinheiro, já que o que importa é o bem-estar da pequena.

"Eu mantenho a Maria, eu pago sua escola. Em algum momento, Lisado pagou [a escola], mas acabou ficando sem dinheiro na pandemia e a verdade é que se não juntássemos, não teria como nos ajudar. Não vou brigar, eu vou dizer uma coisa: Maria tem uma mãezona", declarou.

Entre 2020 e 2021, o ator ficou sem trabalho devido à pandemia, assim como milhares de artistas ao redor do mundo. Felizmente, retornou às telinhas depois do período de quarentena.

Depois de declarar publicamente sobre a falta de ajuda de Lisardo, a atriz afirmou que os dois mantinham uma boa relação. Em dezembro de 2022, María foi morar um tempo com o pai, superada a crise.

Atualmente, o ator namora a professora de yoga Estefanía Saavedra Alava. Reservada, ela mantém uma conta privada ano Instagram apenas para amigos e família.

Em Rebelde, Lisardo interpretou Martin, o pai de Roberta, que dá aula de Artes na Elite Way School sob o pseudônimo de Otávio na segunda temporada da novela.

Que horas passa Rebelde no SBT?

A reprise de Rebelde vai ao ar de segunda a sexta, às 14h15, horário de Brasília. A trama substitui "Marisol" (2002) na grade vespertina do canal.

Essa é a segunda vez que a emissora reprisa Rebelde em sua programação. A última vez em que o fenômeno mexicano foi exibido no SBT foi entre 2013 e 2015, um ano antes da Netflix retirar os capítulos de seu catálogo. Desde então, não haviam meios legais para que os fãs pudesse assistir à trama.

Além da exibição na TV, os capítulos também ficam disponíveis no SBT Vídeos. Os espectadores que perderem a exibição ao vivo podem assistir aos episódios mediante cadastro gratuito - basta inserir o nome, e-mail e criar uma senha.

Rebelde foi exibida originalmente entre 2004 e 2006 na Televisa, e chegou ao Brasil em 2005. Com três temporadas e mais de 400 capítulos, o folhetim se tornou um verdadeiro fenômeno na América Latina, alçando os seis protagonistas e integrantes do RBD à fama. Quinze anos depois do fim da novela, os famosos se reúnem para a turnê "Soy Rebelde", que passará pelo Brasil em novembro.

