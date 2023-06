Afastado da TV, Silvio Santos vai voltar a apresentar no SBT?

Dono do SBT e um dos maiores comunicadores da televisão, Silvio Santos não grava em seu canal há mais de 9 meses, e não participou nem mesmo do especial de 60 anos do programa que leva seu nome. Assim, o público fica curioso sobre os planos e futuro do apresentador de 92 anos de idade. Afinal, ele vai voltar a apresentar ou não?

Silvio Santos se aposentou?

Silvio Santos não anunciou aposentadoria, mas não deve voltar ao comando fixo de seu programa no SBT, que é apresentado por sua filha Patrícia Abravanel atualmente. O famoso está afastado das gravações do Programa Silvio Santos desde setembro de 2022.

Nos primeiros meses de 2023, Silvio passou férias nos Estados Unidos e retornou ao país em meados de abril. Cotado ainda para algumas aparições esporádicas em quadros do programa dominical, como o famoso Jogo dos Pontinhos, Silvio Santos chegou a ser confirmado em gravações do quadro pela assessoria do canal durante seu retorno ao país, mas depois voltou atrás e não filmou nada.

De acordo com o contato que a Folha de São Paulo fez com a emissora na época da desistência, Silvio Santos não estava com problemas de saúde, o único motivo para cancelar as gravações do Jogo dos Pontinhos inédito seria apenas por “falta de vontade do próprio apresentador e desânimo de sair de casa nos últimos tempos”.

Ao que tudo indica, Silvio Santos não pretende retornar. Além de cancelar as gravações em abril, pouco antes, em meados de fevereiro, a coluna de Flavio Ricco, no R7, já havia adiantado que pessoas próximas do dono do SBT revelaram que o apresentador não tinha mais interesse em voltar ao comando da atração semanal de domingo.

Em outubro do ano passado, o empresário já dava indícios de seu afastamento definitivo e comentou para o jornalista Roger Turchetti, em entrevista ao canal Intervenção, que estava com “preguiça”.

Silvio Santos era apresentador fixo em seu programa semanal até a pandemia da covid-19, época em que o veterano foi afastado pela segurança de sua saúde. No segundo semestre de 2021, ele voltou a gravar, mas após contrair covid, ficou novamente isolado. Depois disso, ele voltou esporadicamente ao programa, que passou a ter Patrícia Abravanel como apresentadora fixa.

Apesar de estar longe dos palcos e câmeras, Silvio Santos tem avaliado a programação do SBT e detalhes de bastidores do canal. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, ao retornar de suas férias nos Estados Unidos, Silvio se reuniu com o presidente do Grupo José Roberto Maciel, a filha Daniela, que é vice-presidente do canal, e a filha Renata, presidente do conselho e administração, entre outros executivos da emissora, para discutir números e planos futuros.

Veja também – Quem é a esposa de Silvio Santos? Conheça Íris Abravanel

Como vai ficar o Programa Silvio Santos?

O Programa Silvio Santos é comandado por Patrícia Abravanel desde que o pai se afastou dos estúdios do canal e que ficar com o projeto de forma definitiva, já que o comunicador não tem planos de retornar. Se Silvio voltar a gravar, ele deve aparecer apenas em quadros e programas pontuais.

Segundo fontes próximas ao dono do SBT, ouvidas pelo jornalista Flavio Ricco, do R7, Silvio está feliz com o desempenho da filha no projeto dominical.

Em abril, o programa comandado pela herdeira chegou a bater a concorrente Record e ficou em segundo lugar na audiência. De acordo com dados do Kantar Ibope, no dia 23 de abril, o programa ficou com 7,25 pontos de média entre às 20h e 00h04, superando os 6,8 pontos do canal de Edir Macedo, que durante o período exibiu o Domingo Espetacular e o Câmera Record.

Confira – Qual é a filha caçula de Silvio Santos?

Qual é o valor do patrimônio do Silvio Santos?

Segundo um levantamento da Forbes Brasil de dezembro de 2022, o patrimônio de Silvio Santos e a família Abravanel é avaliado em R$ 1,63 bilhão. A lista completa do site reuniu 284 ricaços brasileiros e deixou o dono do SBT na posição de número 198.

Ainda de acordo com dados da Forbes, entre 2022 e o ano anterior, a quantia do comunicador passou por uma queda. Até 2021, o patrimônio era maior e avaliado em R$ 1,70 bilhão.

Leia também – Quem são os 13 netos do Silvio Santos? Conheça a família