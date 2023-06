Em que ano passou a novela Rebelde no SBT pela primeira vez?

Rebelde está de volta ao canal de Silvio Santos para mais um reprise. O sucesso dos anos 2000 retorna às telinhas em meio à euforia causada pela Soy Rebelde Tour, turnê de reunião do RBD após quinze anos do encerramento do grupo. Essa é a terceira vez que a emissora exibe os capítulos. Relembre em que ano passou a novela Rebelde no SBT.

Qual o ano da novela Rebelde?

Em 2005 foi o ano em que passou a novela Rebelde no SBT. A trama fez com que os índices de audiência da emissora subissem, além de tornar o folhetim um fenômeno no Brasil.

O folhetim infantojuvenil começou a ser exibida em 2004 pela Televisa, no México, ficando no ar até 2006, com mais 400 capítulos. Com o sucesso na América Latina, não demorou muito para que o SBT adquirisse os diretos da trama.

Entre 2013 e 2015, o canal de Silvio Santos reprisou novamente a novela em sua grade vespertina. Os capítulos também estavam disponíveis na plataforma de streaming Netflix, mas foram removidos em 2016. Desde então, não havia meios legais para que os fãs pudessem matar a saudade da novela, até agora.

Rebelde chega para substituir Marisol (2002), que termina nesta semana. O canal adquiriu novamente os direitos do folhetim em abril deste ano, logo após o anúncio e venda de ingressos dos shows do grupo mexicano no Brasil. Com exceção de Poncho, os outros cantores, Anahí, Christian, Christopher, Dulce e Maite, passam pelo território brasileiro em novembro para uma série de apresentações que já estão com as entradas esgotadas.

O folhetim acompanha a rotina de adolescentes que estudam em um semi-internato e precisam lidar com os dramas típicos do colegial, como o primeiro amor, problemas de autoestima, amizade, além das diferenças sociais entre eles, já que a Elite Way School é uma escola de alto padrão. Foram produzidas três temporadas de Rebelde, até que o folhetim foi encerrado na Televisa em junho de 2006.

Rebelde rendeu várias outras versões da novela, inclusive uma brasileira produzida pela Record em 2011. O folhetim também fez sucesso entre os órfãos da trama mexicana, e o grupo também saiu em turnê pelo país. No elenco principal estavam os atores Chay Suede, Sophia Abrahão e Arthur Aguiar, que se tornaram estrelas globais nos anos seguintes.

Veja: Elenco de A Infância de Romeu e Julieta: quem é quem na novelinha

Que horas vai passar Rebelde no SBT?

Rebelde vai ao ar de segunda a sexta, às 14h15, horário de Brasília, no SBT. A trama começou a ser exibida em 12 de junho, mas passará a ocupar toda a faixa de horário somente a partir do dia 14, quando termina Marisol.

Além do canal aberto, os fãs também poderão acompanhar a novela pelo SBT Vídeos, que disponibiliza gratuitamente na web os capítulos exibidos na TV. Quem também estiver longe da televisão no horário do folhetim, pode ter acesso ao sinal pelo site da emissora.

Para assistir ao vivo: acesse o link (https://www.sbt.com.br/ao-vivo) no horário em que a novela estiver no ar. Basta clicar no player disponibilizado na página e aguardar o início da transmissão.

Para assistir depois: perdeu a exibição de Rebelde à tarde? Você pode assistir aos capítulos do dia no SBT Vídeos.

Passo 1: acesse a plataforma SBT Vídeos no navegador de seu smartphone ou computador (https://www.sbtvideos.com.br/).

Passo 2: no canto superior direito, clique em 'entrar'. Se você já é cadastrado, insira o e-mail e a senha. Se não, você deverá fazer um novo registro. Também é possível entrar na plataforma usando contas do Google, Apple ou Facebook.

Passo 3: feito isso, retorne para a página inicial e procura por 'Rebelde' no campo de busca. Clique em 'assistir' para assistir do começo ou selecione o capítulo que você deseja ver na lista que aparecerá na página.

Veja: A Infância de Romeu e Julieta: Vittória Seixas é filha de quem?