Novela Mandala: como estão os atores hoje

No ar de outubro de 1987 a maio de 1988, Mandala fez barulho quando foi exibida na TV Globo. A obra de Dias Gomes foi inspirada na tragédia grega de Édipo Rei e causou polêmica nas telinhas. Após mais de 30 anos, como estão os atores da novela Mandala hoje?

Giulia Gam na lista de atores da novela Mandala hoje

A atriz Giulia Gam esteve na primeira fase da novela Mandala, em que interpretou a protagonista Jocasta na fase jovem. Ela era uma estudante de sociologia de 18 anos e filha de um militante comunista.

Hoje, Giulia está com 55 anos de idade e continua trabalhando como atriz. Ela recentemente esteve no filme O Auto da Boa Mentira (2021) e a série 5X Comédia (2021).

Taumaturgo Ferreira um dos atores da novela Mandala

Taumaturgo Ferreira também apareceu na primeira fase do folhetim. O ator interpretou a época da juventude de Laio, um rapaz de 25 anos que estudava psicologia.

Com 66 anos de idade, o ator Taumaturgo Ferreira lançou em 2021 o filme Galeria do Futuro. Seu último trabalho na Rede Globo foi a série Ilha de Ferro (2018 – 2019).

Marcos Palmeira

O ator Marcos Palmeira foi Creonte na primeira fase da novela Mandala. O rapaz de 22 anos era filho de Túlio e Ceres, irmão da protagonista Jocasta.

Atualmente, Marcos Palmeira, de 58 anos, tem trabalhado no remake da novela Pantanal, que será lançada em março de 2022 na TV Globo.

Vera Fischer

Protagonista, Vera Fischer foi introduzida na segunda fase da novela, quando viveu a personagem Jocasta mais velha. Ela era obcecada em descobrir o paradeiro de seu filho, Édipo, e foi casada com Laio.

Vera está afastada das novelas desde 2018, quando interpretou Carmo Victorerri em Espelho da Vida. Atualmente, a atriz de 70 anos compartilha bastante de sua vida pessoal nas redes sociais.

Lilia Cabral

A atriz Lilia Cabral apareceu apenas na primeira fase do folhetim, ela interpretou Lena, a segunda mulher de Michel e madrasta de Laio. Depois ela foi substituída por Ikka Soares.

Ainda um dos nomes mais badalados das telinhas, a atriz de 64 anos esteve em A Lista (2021), Todas as Mulheres do Mundo (2020), Salve-se Quem Puder (2020) e O Sétimo Guardião (2018 – 2019) nos últimos tempos.

Ator Marco Antônio Pâmio da novela Mandala hoje

Marco Antônio Pâmio esteve na primeira fase da novela Mandala como o secretário de Laio, Argemiro. O personagem do ator não gostava de Jocasta, que também não tinha nenhum afeto por ele.

Marco Antônio Pâmio, de 59 anos, continua ativo no teatro e em 2020 esteve na série Onisciente.

Nuno Leal Maia

Nuno Leal Maia viveu Tony Carrado, um banqueiro do jogo do bicho. Ele era simpático, mas duro quando via necessidade. O ator Nuno Leal Maia de 74 anos de idade continua com a agenda cheia. No ano passado, ele esteve nas produções Monte Serrat e Como Hackear seu Chefe e em 2020 atuou em Estação Rock.

Ângela Leal

Ângela Leal interpretou Mercedes, esposa de Américo e mãe adotiva de Édipo. A atriz completou 75 anos no final de 2021 e está longe das telinhas há algum tempo. Sua última personagem na TV Globo foi a Dona Noêmia na série Sob Pressão de 2017 a 2018.

Felipe Camargo é um dos atores da novela Mandala hoje

Um dos principais nomes da novela, Felipe Camargo interpretou Édipo. Ele foi abandonado pelo pai ainda criança e foi criado por Américo e Mercedes. Sua mãe biológica, Jocasta, não sabia o paradeiro do menino.

Atualmente com 61 anos de idade, o ator continua trabalhando na televisão e no cinema. De 2019 a 2021, Felipe atuou em O Juízo, Todas as Mulheres do Mundo, Partiu Paraguai e Gael- Your Driver is on The Way. Suas últimas novelas foram Novo Mundo (2017) e Espelho da Vida (2018).

Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça

O casal está junto desde 1959 até hoje, na novela Mandala a dupla de atores interpretou Glória e Adroaldo, respectivamente. Gloria foi a primeira mulher de Michel na trama e mãe de Laio. Já Adroaldo era marido de Estela e pai de Vera.

Rosamaria tem 86 anos de idade e está há alguns anos longe das telinhas. A última novela da famosa foi A Dona do Pedaço, em 2019. Mauro Mendonça tem 90 anos de idade e está há mais tempo longe da televisão; em 2016 ele trabalhou em seus último projetos, Tô Ryca! e Êta Mundo Bom.

Deborah Evelyn

Deborah esteve apenas na primeira fase da novela Mandala, ela interpretou Vera, filha de Adroaldo e Estela. A moça era ingênua e namorou Creonte no começo do folhetim.

A atriz Deborah Evelyn está com 57 anos de idade e continua trabalhando. O papel mais recente da famosa foi Betty em Verdades Secretas 2.

