Como foi a morte de Odete Roitman e como assistir a reprise

Odete Roitman foi assassinada no quarto do hotel e cinco pessoas são suspeitas

Escrito por Anny Malagolini
Foi ao ar uma das cenas mais icônicas da teledramaturgia: a morte de Odete Roitman em Vale Tudo. O capítulo chegou a registrar 30 pontos de audiência e mostrou quem são os principais suspeitos, entre eles Heleninha, Celina, César, Maria de Fátima e Marco Aurélio.

Morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Celina foi até o hotel visitar a irmã, mas antes de ir colocou uma arma na bolsa. Marco Aurélio também foi visitar a patroa, com a desculpa que entregaria um relatório, e se hospedou no Copacabana com Leila. Maria de Fátima foi até o hotel e apareceu no restaurante do local, e depois na praia atirando uma arma ao mar. César tramou um plano com Olavo e subiu para o quarto do hotel com uma arma.

Depois, Odete surge na mira de uma arma dizendo: “meu bem, ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman”, e em seguida é assassinada com um tiro.

Se você perdeu o desfecho da trama, aqui está o passo a passo para assistir:

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em ‘assine já’ e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência;

Passo 3: um dos planos disponíveis para assinatura;

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. A assinatura também dá direito a todo o catálogo da plataforma de streaming, além da novela.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

