Petra em Terra e Paixão tem namorado inspirado em golpista da vida real

Petra (Debora Ozório) não tem sorte no amor, mas acredita que pode ter encontrado a pessoa certa ao conhecer o italiano Luigi (Rainer Cadete) pela internet. Ele aparenta ser um homem rico e refinado, mas o futuro namorado de Petra em Terra e Paixão esconde que é um grande golpista. A trama tem lembrado o público de um documentário que fez barulho em 2022.

Quem é o namorado de Petra em Terra e Paixão?

Interpretado pelo ator Rainer Cadete, o vigarista Luigi dá golpes em mulheres que conhece por meio das redes sociais e aplicativos de relacionamento. Ele entra na vida de Petra e tentará tirar vantagem da riquinha.

Apesar se não ser citado pelo autor ou o intérprete do italiano como uma inspiração direta para a criação do personagem de Luigi, desde que as cenas do picareta foram ao ar na novela de Walcyr Carrasco, o público tem lembrado de Simon Leviev, criminoso da vida real que foi alvo do documentário O Golpista do Tinder, lançado em fevereiro de 2022.

Hoje conhecido como Simon Leviev, o golpista se chamava Shimon Yehuda Hayut antes de mudar de nome. O israelense enganou diversas mulheres e pegou milhões de dólares de várias delas. Simon fingia ser milionário, mas inventava histórias para conseguir ajuda financeira das companheiras temporariamente, como empréstimos por estar bloqueado, entre outras histórias. Porém, o dinheiro nunca voltava para nenhuma delas.

Após as primeiras cenas do futuro namorado de Petra em Terra e Paixão, as redes sociais se encheram de comentários sobre o futuro da garota vivida por Debora Ozorio ao lado do vigarista. "Essa Petra não viu O Golpista do Tinder para não ver essas fotos tem quilos de photoshop?", questionou uma usuária do Twitter. "A Petra vai levar o golpe do Golpista do Tinder", afirmou outra.

Essa Petra não viu o golpista do tinder pra não ver essas fotos tem quilos de photoshop #TerraEPaixão — miss tarja preta (@daphineponte) May 10, 2023

A Petra vai levar o golpe do golpista do Tinder.#TerraEPaixão — Tasha Racha (@Mariroks) May 10, 2023

Além de se relacionar com a filha de Antonio La Selva (Tony Ramos), Luigi também se envolverá com a diretora escolar Gladys (Leona Cavalli), esposa de Tadeu (Claudio Gabriel), um dos homens mais poderosos da cidade. No entanto, diferente do golpista do tinder da vida real, Luigi não será de todo ruim. O vigarista terá coração e com o convívio com Petra, acabará se tornando uma importante ajuda para a jovem, que é viciada em remédios de tarja preta.

Onde assistir o documentário do Golpista do Tinder?

Quem se interessou pela história de Simon Leviev e quer ver até onde suas mentiras se parecem com os do namorado de Petra em Terra e Paixão, pode conferir o documentário O Golpista do Tinder na Netflix. A produção ficou entre os mais assistidos da plataforma streaming em 90 países durante seu lançamento de 2022 e foi indicado a cinco Emmys, o "Oscar da TV".

O documentário tem faixa indicativa de 12 anos e 1 hora e 54 minutos de duração. Como o conteúdo é pago, você precisa ser assinante de um dos pacotes. Os planos mensais disponíveis para os clientes no momento são: Padrão com anúncios - R$ 18,90, Básico - R$ 25,90, Padrão - R$ 39,90 e Premium - R$ 55,90.

Conheça:

Leia também - Quem é Amaury Lorenzo, o Ramiro de Terra e Paixão