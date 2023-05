Qual o segredo de Cândida da novela? Web tem teoria

Mesmo com pouco tempo no ar, a personagem de Susana Vieira já virou um dos destaques da novela Terra e Paixão. A misteriosa ex-prostituta Cândida tem os segredos de várias pessoas da cidade em suas mãos e o público está curioso para descobrir o que ela tanto esconde.

Ramiro pediu a Kelvin para investigar o que existe entre a dona do bar de Nova Primavera e Antônio La Selva e os noveleiros já opinam sobre suas teorias nas redes. Veja os palpites!

Cândida esconde qual segredo em Terra e Paixão?

O que se sabe até agora, conforme divulgado oficialmente pela emissora, é que Cândida tem ligação com o passado da família Selva. Ela era amiga de Agatha (Bianca Bin), primeira esposa de Antônio e mãe de Caio (Cauã Reymond). Antes de falecer, Agatha pediu que a colega cuidasse de seu filho, mas após a união de Antônio com Irene (Gloria Pires), seu contato com o menino foi cortado. Além disso, ela também esconde algo bombástico sobre o passado de Irene que mudará o rumo da novela.

Entre o público, muita gente acredita que o segredo de Cândida pode ter relação com o DNA da família. Possibilidades de ela ser mãe de Antônio, Irene ou até mesmo Caio foram levantadas. Essa teoria tem algumas falhas que podem fazer com que ela não aconteça nas telinhas. Se considerarmos as idades reais dos atores, Susana Vieira tem 80 anos e Tony Ramos 74, então ela ser mãe de Antônio seria improvável. Já de Irene, papel de Gloria Pires, seria possível, pois a famosa tem 59 anos.

acho q o segredo da cândida é q ela é mãe do antônio ou irene #TerraEPaixão — Iari (@favsmialy) May 10, 2023

Sobre Cândida ser a mãe de Caio, é possível, mas o folhetim mostrou em flashbacks o parto de Agatha e Antônio com o filho recém-nascido nos braços após a morte da mulher. Por isso, ao que tudo indica, ele é realmente filho de Agatha.

Será Caio o segredo de Cândida? Será que ele é filho dela #TerraEPaixao — Ally (@havanaally) May 10, 2023

Uma outra teoria levantada nas redes sociais é que talvez o segredo de Cândida esconda um caso extraconjugal do poderoso vivido por Tony Ramos. Um dos fãs da novela apontou no Twitter": será que o tal homem que a Luana (Valéria Barcellos) está pegando é o Antônio e a Cândida guarda esse segredo?"

Será que o tal homem que a Luana tá pegando é o Antônio e a cândida guarda esse segredo?#TerraEPaixao — Mari (@marikkx) May 10, 2023

Mais duas possibilidades foram levantadas entre o público sobre a ligação de Cândida e o passado de Irene e Antônio. Há quem acredite que Irene pode ter assassinado Agatha após o parto de Caio e quem pensa que a personagem de Gloria Pires esconde que já foi prostituta e trabalhou com Cândida na juventude.

Tantas possibilidades. Glória Pires se tornar a maior vilã da novela qd a trama revelar q ela q matou a mãe do Caio. Dizem que Irene tbm era prostituta no passado. Etc. O segredo das terras. Um mocinho virar vilão. — Rodrigo TRI CAMPEÃO DA AMÉRICA (@rodrigonovela) May 10, 2023

Susana Vieira ganhará versão jovem em flashbacks

Enquanto o público tenta descobrir o segredo de Cândida, a novela Terra e Paixão desenvolverá mais algumas peças desse quebra-cabeça sobre o passado da ex-prostituta e sua relação com a história dos La Selva. Para isso, ela ganhará cenas sobre sua juventude.

Para interpretar a personagem mais nova, a atriz Paula Frascari, de 37 anos, foi escolhida para o papel. Ela ainda não deu às caras na novela, mas já gravou algumas cenas. Ao que tudo indica pelas imagens publicadas pela atriz nas redes sociais e também no Gshow, ela terá cenas com Bianca Bin, que interpreta Agatha, primeira esposa de Antônio e mãe de Caio.

