Como Marcos descobre que Raquel está viva em Mulheres de Areia?

Marcos descobre que Raquel está viva em breve em na novela Mulheres de Areia. Depois de assombrar Tonho da Lua (Marcos Frota) e causar desconfiança em Virgílio (Raul Cortez), a vilã irá se revelar indo até a casa do ex-sogro, que em um primeiro momento acredita que tudo não passa de uma brincadeira de Ruth. Assustado, ele liga para o filho e pede para ele vir para casa.

Como Raquel reaparece para Marcos | Mulheres de Areia

O desfecho da revelação em Mulheres de Areia começa quando Raquel volta à casa de Marcos como se nada tivesse acontecido, enquanto o rapaz e Ruth estão fora da cidade em lua de mel. Ao entrar na mansão, Raquel cumprimenta Virgílio como se fosse normal sua presença ali, deixando o pai do mocinho confuso e desconfiado. A interação inicial é marcada pela dúvida, fazendo com que o vilão acredite que se trata de uma brincadeira da nora. No entanto, a pilantra afirma ser ela mesma em carne e osso.

Virgílio continua rejeitando a ideia de que a mulher diante dele seja realmente Raquel e pede para que "Ruth" pare de engatá-lo. A gêmea má persiste e diz que retornou para reassumir seu lugar na família, deixando o pai de Marcos perplexo ao tentar compreender o que está acontecendo.

O vilão pressiona aquela que ele acredita ser Ruth e pergunta por Marcos, mas recebe uma resposta debochada da megera, que diz que não sabe onde o empresário está e reafirma que está ali para pegar de volta seu lugar. Raquel revela que esteve observando tudo de longe e que aguardava o desfecho do julgamento da irmã. A mocinha assumiu que quem matou Wanderlei foi ela, mesmo sem ter cometido o crime, apenas para inocentar Marcos.

Enquanto isso, Clarita (Susana Vieira) liga para Marcos e pede para que ele volte para casa urgentemente. O casal retorna para Pontal D'Areia, mas Ruth chega à residência antes, já que o marido precisa resolver uma questão sobre uma mala esquecida. A mocinha fica completamente em choque quando vê Raquel na mansão, mas fica feliz ao ver a irmã sem desconfiar que ela está ali para se vingar.

Marcos chega logo em seguida e dá de cara com a megera. Conforme esperado, ele fica completamente em choque. "Eu estou viva", afirma Raquel. "Como isso? Por que?", questiona o mocinho. Irônica, a vilã responde: "ué, não morri!".

Raquel pede para que Marcos faça uma cara mais agradável, pois parece que ele está vendo uma 'mula sem cabeça'. A personagem continua cínica e, depois do choque que deu no ex-marido, pede para Ruth contar para ele como ela se salvou após o acidente de barco, enquanto ela vai fumar um charuto no jardim.

Sozinho com Ruth, Marcos leva outro susto quando a mulher diz que está tudo acabado entre eles. "'Ninguém no mundo vai se meter entre nós dois", diz o rapaz. A mocinha, no entanto, alega que a irmã voltou e é interrompida pelo seu amado, que diz que a continuará amando pelo resto da vida.

"O lugar é dela", insiste Ruth. "Eu amo você, eu quero você e eu vou ficar com você'" diz Marcos, que completa dizendo que não se interessa pelo o que Raquel vai pensar ou sentir.

