Vilã morre? Fim de Raquel em Mulheres de Areia é trágico

Raquel (Gloria Pires) arma poucas e boas na novela Mulheres de Areia, atormentando a vida de muitos, mas não fica impune para sempre. No final da trama de Ivani Ribeiro, a vilã acaba pagando por seus crimes e se despede da história com um grave acidente.

Raquel morre no fim da novela Mulheres de Areia

Raquel morre no final da novela Mulheres de Areia, após ser perseguida na estrada por Cesar (Henri Pagnoncelli), que busca vingança contra ela. Ao tentar escapar do advogado, a megera acaba perdendo o controle do carro e cai de uma ribanceira, terminando vítima de uma tragédia.

Diferente do primeiro acidente de barco que a faz ser dada como morta no início da novela, assim que o veículo da vilã atinge o chão, ele explode, não deixando nenhuma chance para que a megera consiga escapar com vida desta vez.

Para quem não lembra o motivo de César perseguir a mau-caráter e buscar por vingança, seu embate com a garota é motivado por uma série de segredos de seu passado que são expostos por Raquel ao longo da trama e causam uma ruptura na relação dele com o irmão Zé Luiz (Irving São Paulo). Depois da metade do folhetim, Raquel revela que Cesar teve um caso com Ruth e abandonou a jovem grávida, o que acaba com a imagem perfeita que Zé tinha do irmão, deixando o advogado furioso.

Depois da morte de Raquel no final da novela Mulheres de Areia, Cesar ainda consegue se dar bem. Ele não é preso, pois a morte da garota é considerada um acidente, e ainda consegue ficar bem com o irmão. Em suas cenas no desfecho da trama, ele visita Zé e Carola (Alexandra Marzo) no apartamento que dá de presente para o casal.

Além de Cesar, quem também consegue paz sem a presença de Raquel é a irmã gêmea da vilã, Ruth (Gloria Pires), que enfim começa a viver em paz com Marcos (Guilherme Fontes). Nos últimos capítulos, Raquel quase acaba com o casal ao fingir que foi para a cama com ele, o que faz com que Ruth termine tudo. No entanto, com a morte da filha, Isaura (Laura Cardoso) resolve conta a verdade para a gêmea boazinha sobre a armação da mau-caráter, relatando que Marcos não a traiu, por isso ela se reconcilia com o amado e ganha um final feliz.

Quem morre no final de Mulheres de Areia?

Além de Raquel, outro personagem que também morre no final de Mulheres de Areia é o vilão Virgílio (Raul Cortez), pai de Marcos. Ele se despede da história alguns capítulos antes da megera, ao ser vítima de um ataque cardíaco provocado pelas assombrações causadas por Tônia (Andrea Beltrão), que se veste com a roupa de um espantalho.

Tônia começa a atormentar Virgílio na novela depois da morte de seu irmão Reginho (Fabrício Bittar), vítima de hepatite por conta de uma contaminação na água da praia que Virgílio liberou apesar da poluição. A jovem então começa a fazer o empresário pensar que está louco e tendo alucinações com o espantalho ganhando vida, o que o deixa fora de si.

Certo dia, o plano de Tônia acaba indo longe demais e Virgílio não suporta o medo do espantalho e acaba morrendo. Mais tarde, a jovem confessa para o pai que não pretendia matar o vilão, apenas assustá-lo, mas que não se arrepende de nada.

