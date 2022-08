Como Mário de Carrossel está hoje, 10 anos depois da novela

O ator Gustavo Daneluz ficou famoso nas telinhas quando viveu Mário na novela infantil Carrossel, que foi ao ar entre 2012 e 2013. Agora, o folhetim está de volta em reprise no SBT e o elenco continua despertando a curiosidade do público. Após uma década da estreia da trama, quem assiste novamente ao folhetim deve ter como curiosidade como Mário de Carrossel está hoje. Daneluz continua trabalhando como ator e somou muitos projetos do teatro no currículo, inclusive um sobre seu ex-patrão, Silvio Santos.

Como Mário de Carrossel está hoje em dia?

Com 22 anos de idade é como Mário de Carrossel está hoje. O jovem tinha 12 anos de idade quando atuou no folhetim do canal de Silvio Santos e desde que deixou a novela, já trabalhou em filmes, séries e peças de teatro.

O trabalho mais recente de Gustavo foi no espetáculo musical Silvio Santos Vem Aí, que contou com Bianca Rinaldi e Velson D’souza. O ator da novelinha infantil foi quem viveu a versão jovem do dono do SBT na peça. O espetáculo teve temporada em 2021 e depois retornou aos palcos no começo de 2022.

Em maio deste ano, Silvio Santos Vem Aí foi coroado campeão na categoria “Destaque Musical Brasileiro” do Prêmio Destaque Imprensa Digital, a maior premiação da imprensa digital para o teatro musical de São Paulo. Atualmente, a peça não está mais em exibição.

Antes disso, o ator apareceu na série Home Office (2020), como o personagem Lucas Jr. e também em Dra. Darci (2018 – 2020), como Fernando. Entre 2017 e 2018, ele apareceu em dois espetáculos, Dino’s Experience e A Megera Domada.

Com formação em teatro, sapateado, canto, dança e dublagem, Gustavo mostrou alguns de seus talentos na competição Dance se Puder, em 2016, quadro do programa de Eliana na programação de domingo do SBT. No entanto, o ator não venceu a disputa.

Na época, ele também aparecia nas telonas do cinema com Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina, seu segundo filme derivado da novela infantil. Além do folhetim e do filme, ele também interpretou Mário em Patrulha Salvadora (2014) e em Carrossel: O Filme (2015).

Antes de viver Mário, seu personagem mais famoso até agora, ele esteve na série do Discovery Kids Esconderijo Secreto (2011 – 2012), na peça A Família Addams (2012 – 2014) como o personagem Feioso e participou também do concurso Cena em Ação do programa Hebe, em 2009.

Relembre história – Quem era Mário em Carrossel

Mário tinha uma história triste na novela Carrossel, pois perdeu a mãe. Por conta desta perda, ele não acreditava em Deus e agia de forma agressiva para se proteger.

O garoto maltratava as pessoas e tentava manter todos distantes, para evitar se magoar ou perder mais alguém. Em compensação, o menina amava animais. Bichos de estimação eram os únicos com “permissão” de se aproximar de Mário.

Ao longo da trama, ele conhece uma cachorro com uma pata quebrada e o adota, lhe dando o nome de Rabito. Os dois se aproximam e acabam virando melhores amigos.

Outro problema que o menino tinha no folhetim era a relação com a madrasta Natália Ayala (Nábia Vilela). A dupla não se dava bem, porém, tudo se acerta no desfecho da trama. Após Mário salvar a vida da meia-irmã pequena, que toma um produto químico e passa muito mal, o garoto ganha o carinho da madrasta e os dois terminam o folhetim com uma boa relação.

