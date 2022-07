Professora Helena da novela Carrossel: como ela está hoje?

A professora Helena da novela Carrossel é uma das personagens mais marcantes da novelinha. Foi interpretada por Rosanne Mulholland, que segue carreira artística e atuou em produções da Globo nos últimos anos. Por onde anda a famosa?

Como está a professora Helena da novela Carrossel?

A professora Helena da novela Carrossel hoje está com 41 anos de idade. Seu último trabalho na televisão foi em 2020, quando participou de Malhação: Toda Forma de Amar interpretando a personagem Lara.

Atualmente, ela se dedica aos cuidados do filho Davi, de dois anos, fruto do seu relacionamento com o ator Marcos Veras. Ela também lançou seu primeiro livro, Para Onde Foi Meu Coração, em maio de 2021. A obra conta a história de um menino que conta a experiência de viver o luto após perder sua avó.

“Ao mesmo tempo que tenho vontade de voltar a trabalhar, me aperta o coração ficar longe dele. É um paradoxo, mas, enfim, em algum momento vai ter que acontecer”, disse em entrevista à jornalista Heloísa Tolipan em agosto de 2021. “A Rosanne mãe é essa que tem agora outra prioridade na vida (risos). Mudou tudo, o centro, o foco. Confesso que ainda estou descobrindo quem é essa nova mulher. Ainda não encontrei o equilíbrio entre a mãe, a profissional e a mulher. Ainda está tudo meio bagunçado”.

Rosanne começou a carreira na televisão em 2006, quando atuou na minissérie JK, da Rede Globo, e na novela Sete Pecados (2007). Foi repórter do extinto programa jornalístico A Liga em 2010, exibido pela Band.

Mas foi em 2012, quando interpretou a professora Helena da novela Carrossel, que ganhou projeção nacional. A trama gira em torno de sua personagem, uma docente jovem e bonita, adorada por seus alunos.

A vida da professora muda quando René (Gustavo Webner) é contratado na Escola Mundial para substituir a professora de música, Matilde. Os dois se conhecem durante uma festa de Maria Joaquina (Larissa Manoela) e se apaixonam. No entanto, Suzana também é apaixonada por ele e conta diversas mentiras para Helena se afastar dele.

Depois de Carrossel, a atriz ainda participou de mais uma novela da Globo, Alto Astral (2014), além de Malhação, seu último trabalho.

Qual o final da professora Helena da novela Carrossel? Apesar as maldades cometidas por Suzana ao longo da trama, ela não consegue separar o casal e Helena e Renê se casam em uma estação de trem no último capítulo da novela. Quem dá uma força para que o casal reate são as crianças da escola Mundial, que preparam uma surpresa para os dois, colocando placas escritas “me perdoa” e “casa comigo”.

Que horas passa Carrossel no SBT?

A reprise de Carrossel é exibida de segunda a sexta, às 12h, horário de Brasília. Para assistir, basta sintonizar no canal de Silvio Santos no horário indicado ou no portal da emissora, que transmite o sinal ao vivo gratuitamente. Depois da exibição na TV, os episódios ficam salvos no SBT vídeos (https://www.sbtvideos.com.br/).

Essa é a quarta vez que a novelinha está no ar no SBT. A primeira exibição foi entre 2012 e 2013, com 310 capítulos. A trama é a versão brasileira da novela mexicana de mesmo nome, exibida no Brasil pela primeira vez em 1991.

Na versão original da trama, quem interpretou a professora Helena da novela Carrossel foi a atriz Gabriela Rivero. Hoje, aos 57 anos, segue atuando em tramas mexicanas – ela está no ar atualmente em Amor Dividido, folhetim que está no ar no canal Las Estrellas.

Além de Carrossel, outras seis tramas estão no ar no SBT:

12h – Carrossel (2012)

13h15 – Esmeralda (2004)

17h00 – Cuidado com o Anjo (2008)

18h00 – A Desalmada (2021)

18h45 – Amanhã É Para Sempre (2008)

20h30 – Poliana Moça (2022)

21h30 – Carinha de Anjo (2016)

