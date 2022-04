Como morre Maria Marruá em Pantanal? Veja como será o adeus

Juliana Paes se despede da personagem Maria no capítulo desta quinta-feira, 14 de abril, na novela das nove. Ela será assassinada por Lúcio (Erom Cordeiro), jagunço que chegou ao Pantanal com Muda (Bella Campos) para vingar a morte do pai da jovem. Veja como morre Maria Marruá em Pantanal.

Como morre Maria Marruá em Pantanal?

Maria Marruá morre com um tiro disparado por Lúcio. Tudo começa quando Muda leva o jagunço com ela ao Pantanal para se vingar de Gil (Enrique Diaz), que matou seu pai quando ela era criança.

No entanto, ao chegar lá, a jovem descobre que o pai de Juma (Alanis Guillen) já está morto e decide então matar Maria. Em um primeiro momento, o jagunço abandona Muda por acreditar que ela não deve se vingar da matriarca e eles se separam. A jovem passa a morar na casa das Marruás, enquanto o capataz fica vagando pelo Pantanal.

Em determinado momento da sua estadia na região pantaneira, Lúcio muda de ideia e decide seguir o plano da ‘patroinha’. É então que ele vê Maria tomando banho no rio e encurrala a matriarca. O matador confessa para a mulher onça que está lá para se vingar dela e saca sua arma.

Maria se sente ameaçada e se transforma em onça-pintada. Ela ataca o assassino, mas ele consegue atirar contra ela, que morre.

De longe, Juma ouve os disparos e se desespera. Ela encontra a mãe e fica em prantos. Até mesmo Muda se emociona com a dor da jovem, que agora está sozinha no mundo. Sem saber que a ‘amiga’ é quem está por trás da morte de sua mãe, as duas continuam morando juntas e a filha do fazendeiro se torna a confidente da menina que vira onça.

Juma descobre segredo de Muda?

Depois da morte de Maria, Juma ficará cada vez mais próxima de Muda. As duas se tornarão melhores amigas e confidentes. A filha do fazendeiro ficará tão apegada a menina onça que se sentirá culpada pela morte de matriarca e contará toda a verdade para a jovem.

Maria Rute revelará para Juma que nunca foi muda – tudo era apenas um truque para despertar a compaixão da jovem e de sua mãe, conquistar a confiança delas e assim matar toda a família.

Muda revela sua verdadeira identidade e laço sanguíneo com o fazendeiro assassinado por Gil. Juma fica completamente tomada pela raiva que sente da jovem e é nesse momento em que se ela se transforma em onça-pintada, assim como a mãe, e parte para cima da rival.

Apesar da tragédia que causou na vida de Juma, Muda terá um final de redenção da novela e passa a trabalhar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

