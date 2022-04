O remake da obra de Benedito Ruy Barbosa na TV Globo atingiu uma nova fase, 20 anos após os acontecimentos da primeira etapa do folhetim, agora novos personagens e atores fazem parte da trama. A atriz Bella Campos já chegou movimentando a história como a jovem Muda, que busca por vingança. O que acontece com Muda em Pantanal? A moça será desmascarada.

O que acontece com Muda na novela Pantanal?

Muda vai para o Pantanal com sede de vingança, mas se arrependerá de suas atitudes e se tornará uma nova mulher. Porém, antes de conquistar seu final feliz, será desmascarada por Juma.

Ao longo da novela, a moça se aproximará cada vez mais da filha de Maria Marruá e as duas passarão a ter uma relação de irmãs. O carinho que recebe de Juma faz com que o comportamento de Muda se torne outro. Não acostumada a afeto, a jovem passa a ter sentimentos conflitantes entre sua vingança e a amizade que cultivou com a personagem que vira onça.

Eventualmente, Muda desiste de matar Juma, mas o passado da garota não desaparece e ela é descoberta por seus crimes. Na reta final do folhetim, Juma confronta a amiga e descobre que de muda a jovem não tem nada.

A personagem tenta se explicar, fala sobre seus arrependimentos, por conta da morte de Maria Marruá, e conta que pediu que o jagunço que matou a mãe da moça fosse embora, para salvar a vida de Juma. Como esperado, Juma fica possessa de raiva e chega a se transformar em onça, mas depois compreende as explicações da amiga.

O que acontece no final de Muda na novela Pantanal

Depois de um arco de redenção, Muda conquista um final feliz. A jovem termina o folhetim ao lado de Tibério (Sérgio Reis em 1990 e Guito em 2022), personagem que conhece depois que passa a trabalhar na fazenda da família Leôncio.

*Acontecimentos retirados da versão original da novela, exibida em 1990 pela Manchete. O remake da Globo pode contar com alterações na trama.

Por que Muda quer vingança?

Para quem perdeu a introdução da personagem no remake da TV Globo, ou não entendeu bem as motivações da moça, Muda quer vingança por causa da morte do pai, que acontece logo nos primeiros capítulos do folhetim. O nome verdadeiro da jovem é Maria Rute, ela fica conhecida como Muda quando aparece na casa de Maria Marruá e Juma e finge não falar.

Anos atrás, quando Muda ainda era um bebê, seu pai foi assassinado por Gil. O marido de Maria Marruá buscava vingança pela morte de seu terceiro filho homem, que morreu durante a defesa das terras da família no Paraná. Depois que matou o pai de Muda, Gil se mudou com Maria para o Pantanal, lugar em que começaram uma nova vida e em que Juma foi concebida.

Quando chega na fase adulta, Muda perde também a mãe. No leito de morte da matriarca, Muda promete se vingar dos Marruá pelo assassinato de seu pai tantos anos atrás. Assim, a moça vai ao Pantanal ao lado de um jagunço para acertar as contas.

Logo que chegam, a vida de Maria Marruá é tirada. A mulher é confrontada pelo jagunço na beira do rio, ela luta contra o mau-caráter, mas perde a briga e é baleada. Juma é quem encontra o corpo da mãe, acompanhada de Muda.

Veja como foi o primeiro encontro de Maria Marruá, Juma e Muda em Pantanal:

