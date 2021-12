Como será o casamento de Pilar e Samuel em Nos Tempos do Imperador

No capítulo desta quinta-feira (16), a novela das 6 vai exibir Pilar e Samuel em Nos Tempos do Imperador prontos para casar, mas a troca de alianças será interrompida por Tonico (Alexandre Nero), que fará de tudo para impedir o casamento e a felicidade do casal.

Pilar e Samuel vão conseguir se casar em Nos Tempos do Imperador?

Infelizmente para quem torce pela dupla, a notícia é ruim: Pilar e Samuel não vão conseguir selar a união, pois o casamento será interrompido. Tonico chegará na cerimônia com uma ordem de prisão contra Samuel e revelará a verdadeira identidade do rapaz, que na verdade se chama Jorge.

O vilão vai acusar o rapaz de ser o assassino de seu pai, o coronel Ambrósio (Roberto Bomfim), e Samuel acabará preso.

Quem também vai se dar mal por causa de Tonico é Luísa (Mariana Ximenes). Como a carta de alforria falsa de Samuel tem envolvimento com a Condessa de Barral, a mulher precisará fugir do Brasil para não ser presa como cúmplice.

A chegada do dia do casamento de Pilar e Samuel em Nos Tempos do Imperador será nesta quinta-feira (16), já a interrupção de Tonico será na sexta (17). A prisão de Samuel acontecerá no capítulo de sábado (18), de acordo com o resumo cedido pela TV Globo e sujeito a alteração.

Após prisão

Depois de ir parar na cadeia por causa de Tonico, Samuel será condenado a prisão perpétua. Porém, ele terá uma chance de sair da prisão, no entanto, bem perigosa. Caxias (Jackson Antunes) vai visitar o rapaz na prisão e dirá que se ele quiser, poderá recrutá-lo como engenheiro para a Guerra do Paraguai.

O militar contará que a ideia foi de Dom Pedro II e que por conta dos riscos que Samuel sofrerá em Nos Tempos do Imperador ao participar da guerra, ele poderá escolher se quer sair da cadeia e ser recrutado, ou não.

