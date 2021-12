Nélio morre ou vai voltar na novela Nos Tempos do Imperador?

Nélio (João Pedro Zappa) e Dolores (Daphne Bozaski) precisam fugir das garras de Tonico (Alexandre Nero) para serem felizes, a dupla vai escapar, mas será encontrada pelo vilão, que estará com sede de vingança. Por isso, o casal vai passar por momentos tensos e Tonico tentará matar o rapaz. Será que o mau caráter será bem sucedido na missão e Nélio morre na novela Nos Tempos do Imperador?

Nélio morre em Nos Tempos do Imperador?

Quem ama o casal Nélio e Dolores pode comemorar, o personagem não morrerá. De acordo com informações divulgadas na madrugada desta quarta-feira (15) pela coluna de Patrícia Kogut no O Globo, Nélio ficará desaparecido por alguns capítulos, mas irá retornar vivo.

Tudo acontecerá depois da tentativa de Tonico em matar o ex-amigo, ele pensará que o rapaz está morto e Dolores ficará desesperada. Alguns meses vão se passar, até que Tonico será chamado por Dom Pedro II, que dirá que recebeu acusações graves contra o deputado.

O imperador contará que as acusações foram feitos por um amigo do filho de Ambrósio (Roberto Bonfim), Tonico ficará chocado ao ver que Nélio não morreu em Nos Tempos do Imperador e retornou para revelar todos os seus crimes.

Como será a tentativa de assassinato

Tonico vai jogar Nélio de um penhasco, o rapaz terá ajudado o deputado e salvará sua vida, pois o vilão prometerá que assim deixará ele e Dolores em paz, no entanto, tudo não passará de enganação.

Porém, para a sorte de Nélio e os fãs do personagem, ele sobreviverá, algumas árvores irão amortecer a queda do assessor e depois ele será encontrado inconsciente por uma moradora local, que o ajudará a se recuperar.

Ainda não foi revelado o dia exato em que a cena em que Nélio quase morre em Nos Tempos do Imperador irá acontecer. Sabe-se até agora que não será antes do dia 25 de dezembro, mas os próximos resumos ainda não foram liberados pela TV Globo, então não foi revelado se esses momentos acontecerão em capítulos dos últimos dias de 2021 ou apenas no começo de 2022.

