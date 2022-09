Confira as principais novidades da emissora com relação a Copa do Mundo em novembro

A Copa do Mundo está cada vez mais perto. Marcada para começar em 20 de novembro, o maior evento esportivo do mundo exige também uma transmissão exemplar e de alto nível. A Rede Globo será responsável por exibir os confrontos na TV aberta, e por isso já prepara uma super equipe e a programação. Saiba como vai ser a Copa do Mundo na Globo e quais os planos da emissora.

Como vai ser a Copa do Mundo na Globo?

Na busca pelo hexa, a TV Globo prepara uma super programação com novos programas na grade, quadros especiais, um time especial na cobertura dos jogos e durante as transmissões como narradores e comentaristas. Com muita curiosidade, o torcedor quer saber como vai ser a Copa do Mundo na Globo.

Serão 300 horas de transmissões no SporTV e 160 na Globo para todos os estados do Brasil. No GloboPlay, a transmissão alternativa de todos os jogos além do GE também estará presente.

Em coletiva, a Rede Globo confirmou a presença de mais de 500 pessoas envolvidas na cobertura especial da Copa do Catar, em novembro e dezembro. O slogan “Tamo Junto pela Copa” promete reunir os torcedores na torcida pelo Brasil, enquanto programas especiais trarão as informações, os gols da rodada e as memórias de edições passadas.

Além disso, um estúdio especial será construído nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com três câmeras instaladas no mercado Souq Waqif, do Catar, com projeções por mais de 20 horas todos os dias, cenário de programas como ‘Central da Copa’ e o ‘Esporte Espetacular’ da Globo, além do ‘Seleção Catar’, do SporTV.

No canal da TV fechada serão mais de 300 horas de cobertura do evento de futebol, com transmissão de todos os 64 jogos da Copa em 4K. Já o GloboPlay, sistema de streaming para assinantes, vai exibir 22 jogos da competição, entre as mais diversas seleções, assim como no SporTV 2.

Quem vai trabalhar nas transmissões da Globo na Copa?

A Rede Globo prepara grandes surpresas em suas transmissões. Nos jogos do Brasil, o torcedor pode ficar tranquilo porque Galvão Bueno vai comandar as partidas, ao lado de Ana Thaís, Júnior e Roque Junior.

Ana será a primeira mulher a comentar jogos da equipe masculina brasileira na TV. Já Renata Silveira também está escalada para narrar partidas da Copa em transmissões da Globo, enquanto Natália Lara fica responsável nos canais SporTV.

A emissora carioca anunciou também a participação de novos comentaristas como Zé Roberto, Diego Ribas Hernanes, D‘Alessandro, e Kleberson, ex-jogadores, Tamires, lateral, e a atacante Cristiane. No SporTV são figurinhas confirmadas Magno Navarro e Igor Rodrigues no ‘Tá na Copa’, ao lado do ex-jogador Aloísio Chulapa.

Tiago Leifert também foi outro retorno à Globo, com transmissões pelo SporTV 2 e GloboPlay ao lado do técnico Lisca, Fernanda Colombo e do estatístico Thomaz Freitas.

A grande novidade é a presença de Jojo Todynho, estrela das redes sociais e cantora, na apresentação de “Central da Copa”, na TV Globo, ao lado do jornalista Alex Escobar e do ex-jogador Fred. A emissora ainda não revelou os horários e como vai ser a escala do programa.

Avisa que ela é a maioral! 👏 #TVeFamosos Jojo Todynho (@jojotodynhoofc) vai apresentar o ‘Central da Copa’ com Alex Escobar (@AlexEscobar_): ‘Estou nervosa, mas ele já me tranquilizou’. Confira! 👉 https://t.co/gQiwTBgJng pic.twitter.com/R36Z3POBsw — gshow (@gshow) September 21, 2022

Qual é o dia da Copa do Mundo de 2022?

A Copa do Mundo do Catar vai começar em 20 de novembro, domingo, com o duelo de abertura entre Catar e Equador, no Al Bayt Stadium, pela primeira rodada.

São três rodadas na fase de grupos, com o Brasil pronto para estrear na Copa na quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia, pelo grupo G na primeira rodada entre a fase inicial às 16h (Horário de Brasília), no Lusail Iconic Stadium.

Os melhores do grupo avançam para as oitavas de final, onde vão brigar jogo por jogo até o espaço na grande final do torneio no Catar. A Seleção Brasileira mantém o status de favorita, assim como as equipes de França, atual campeã, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Argentina, Espanha e Alemanha.

A final da Copa do Mundo está marcada para o dia 18 de dezembro, a partir do meio dia.

