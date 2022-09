Shows no Allianz faz próximos jogos do Palmeiras serem ‘fora de casa’

Confira as principais informações sobre o próximo jogo do Palmeiras. Foto: Reprodução / Cesar Greco / Palmeiras

Na busca pelo título do Brasileirão na temporada, elenco verde pode ficar sem jogar em casa por shows no mês de outubro

Favorito ao título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um problema para resolver na reta final. Em outubro, seis dias de shows estão agendados no Allianz Parque, o que pode retirar o elenco de casa. Saiba quais são os próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão em que o alviverde pode perder o mando e onde os jogos devem acontecer.

Datas dos próximos jogos do Palmeiras

Enquanto briga pelo título do Brasileirão, o Palmeiras tem um grande problema para se preocupar na reta final da temporada. Isso porque no mês de outubro a banda britânica Coldplay vai se apresentar no Allianz Parque, em São Paulo, entre os dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22.

Allianz é conhecida como a casa do Verdão. O clube tem dois jogos para cumprir no mês de outubro como mandante, o primeiro contra o São Paulo, em 15 de outubro, e o próximo contra Avaí, dia 23. Por isso, o elenco deverá mandar os jogos para outro local, já que o espaço estará ocupado pelo grupo de música por seis dias.

No site da CBF ainda não há indicativos de mudanças de local, mas como os shows já estão marcados, o clube deverá utilizar outra arena.

A situação deixa torcedores preocupados, já que faltam dez rodadas para o fim da temporada e, como briga pelo título, precisa dos três pontos em todos os confrontos. Neste momento o Palmeiras é o líder com 57 pontos, com diferença de oito pontos para o segundo lugar.

Confira quais são os próximos jogos do Palmeiras em que deve jogar fora do Alliaz Parque.

Palmeiras x São Paulo: Sábado, 15/10 às 19h pela 32ª rodada do Brasileirão. Sem local definido.

Palmeiras x Avaí: Domingo, 23/10 sem horário definido na 33ª rodada do Brasileirão. Sem local definido.

No início da temporada, pela terceira rodada do Brasileirão, o Palmeiras optou por enviar o seu mando de campo para a Arena Barueri, na cidade de Barueri, no interior paulista, já que também não pode utilizar o Allianz Parque como a sua casa.

Por isso, é provável que o elenco palmeirense utilize novamente o estádio em Barueri para receber os confrontos no mês de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. Diferente de sua casa, a Arena Barueri tem a capacidade para receber apenas 31 mil torcedores, por isso o Palmeiras deve se precaver se quiser reunir os torcedores na disputa.

Existem também outros locais que podem ser utilizados para receber a partida, como Estádio Mané Garrincha, Arena Fonte Luminosa, Arena da Amazônia e Arena Pantanal, mas é provável que o elenco escolha locais no próprio estado.

Temporada do Palmeiras em 2022

Eliminado da Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras tem apenas o Campeonato Brasileiro para se preocupar nesta reta final da temporada no futebol.

Pela Copa Libertadores, o atual campeão garantiu-se em primeiro lugar no grupo A com 18 pontos, com seis vitórias garantidas. O elenco venceu o Cerro Porteño nas oitavas e o Atlético Mineiro nas quartas, mas perdeu para o Athletico na semifinal e foi desclassificado.

Na Copa do Brasil, por outro lado, o Verdão passou pelo Juazeirense na terceira fase, mas foi eliminado pelo São Paulo nos pênaltis pelas oitavas de final.

Durante o Brasileirão, ocupa a liderança com 57 pontos, conquistados em dezesseis vitórias, nove empates e duas derrotas apenas, com a melhor campanha da temporada, melhor ataque e a melhor defesa da competição com 44 gols marcados e apenas 19 sofridos.

Para tornar-se campeão, precisa vencer os próximos jogos e assim pode levantar a taça antes mesmo das rodadas se encerrarem.

