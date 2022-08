Como Zé Lucas descobre a verdade sobre Érica em Pantanal?

A cena como Zé Lucas descobre a verdade sobre Érica será exibida no dia 24, quinta-feira. A loira vai sofrer um aborto espontâneo, mas seu pai Ibraim (Dan Stulbach) vai sugerir que ela não conte a verdade para seu noivo. Mas o rapaz vai ficar sabendo da morte do filho e desistirá do casamento.

Como Zé Lucas descobre a verdade sobre Érica na novela Pantanal?

É a própria Érica que conta a verdade para seu Zé Lucas. No capítulo de hoje, ela irá comunicar aos seus pais Ibraim e Ingrid (Gisela Reimann) que sofreu um aborto espontâneo. Preocupado apenas com sua carreira política, o deputado pedirá para que a filha não fale nada para José Lucas (Irandhir Santos) com medo que o rapaz desista do casamento.

“Eu sofri um aborto espontâneo, pai… Essa manhã!”, contará a moça. “E a minha mãe achou melhor você ser informado antes do pai da criança!”, completa Érica.

Em um primeiro momento, a repórter vai esconder a verdade de seu noivo, mas não vai conseguir mentir por muito tempo. “Eu inventei uma história sem pé nem cabeça para esconder do Zé que o nosso filho morreu”, se lamentará a loira para a mãe.

No capítulo da próxima quarta-feira, 24, a mocinha ficará cansada de mentir e dirá para o namorado, quando os dois estiverem prestes a subir no altar, que perdeu o bebê. “Meu Deus, vamos logo pro hospital”, dirá ele, assustado. “Isso aconteceu semana passada. Eu comecei a sentir uma dor muito forte e tive um sangramento”, contará ela.

“E ocê não me disse nada?”, questionará José Lucas. “Eu queria ter contado, mas você e o meu pai estavam tão envolvidos. Você parecia tão feliz que…”. O peão ficará bravo com o fato de que a loira mentiu sobre o aborto. “Eu não queria ter te escondido nada, mas… Mas eu tive medo”, dirá ela.

Os dois serão interrompidos por Ibraim, que tentará apressar o casamento. “Nós não podemos mais segurar essa cerimônia! Os convidados vão começar a ir embora”, dirá. Após saber da notícia, José Lucas desistirá do casamento e retornará para a fazenda do rei do gado, enquanto Érica será repreendida pelos pais, que queriam que ela seguisse com a farsa.

O que acontece em Pantanal?

Na quinta-feira, 25, o peão já estará de volta ao Pantanal e receberá um elogio de José Leôncio (Marcos Palmeira), que afirmará estar orgulhoso do filho.

“Com o perdão da palavra, José Lucas, mas, pelo o que você está nos contando, você se safou de uma daquelas”, comentará dona Mariana (Selma Egrei). “Era tanta mentira naquela família, dona Mariana, tanto cambalacho, que, no meio daquilo tudo, eu nem sabia mais quem era eu”, responderá o primogênito.

Érica e José Lucas não devem voltar a se envolver na novela, mas o peão não desistirá da carreira de política. O primogênito continuará com a ideia de se eleger a algum cargo público e começará a acreditar que esse é o seu destino.

Apesar das dificuldades, Zé Lucas será eleito vereador caso a trama siga o mesmo roteiro de 1990. Houve um salto no tempo na primeira versão da trama que mostrou o filho de Irma (Camila Morgado), que passou a ser criado por José Lucas, conversando com o Velho do Rio (Osmar Prado). A entidade questiona ao menino se o pai dele virou vereador e o menino responde que sim.

“Seu pai agora virou vereador, né?”. “É, não para mais em casa”, responde o menino. “É assim mesmo e no futuro vai ser pior. É a sina dele”, responde o Velho.

Assim como na versão original, José Lucas deve terminar a novela lado de Irma, já que Trindade (Gabriel Sater) vai embora da fazenda nas próximas semanas.