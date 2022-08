Zé Lucas vira político: peão virou vereador em Pantanal 1990

Zé Lucas vira político na primeira versão da novela mesmo após o término com Érica (Gisela Reimann/Marcela Fetter) em Pantanal. O período em São Paulo com a loira e Ibraim (Dan Stulbach) é crucial para que o primogênito decida abandonar a vida de peão e encontre um novo rumo na vida, e a influência do deputado ajudará que ele seja eleito.

Zé Lucas vira político em Pantanal

Em 1990, Zé Lucas vira político e o mesmo pode se repetir no remake caso o roteiro se mantenha o mesmo de 32 anos atrás.

Até o casamento com Érica, o primogênito continua frequentando as reuniões partidárias ao lado de Ibraim e começará a cogitar seguir a carreira política. No entanto, os planos são brevemente interrompidos quando a cerimônia de união entre ele e a jornalista forem por água abaixo – na primeira versão, a gravidez era falsa. Já no remake, a loira tem um aborto espontâneo e perde o bebê, mas seu pai sugere que ela não conte a Zé Lucas.

O primogênito descobre a verdade e o casamento não acontece. Desiludido, ele volta para a fazenda de seu pai no Pantanal, mas não desiste da carreira. Quem não gosta nada dessa história é José Leôncio (Marcos Palmeira), que tem aversão à política, mas o rei do gado acaba cedendo e dá seu sobrenome oficialmente para o filho, para que ele possa seguir como político.

No último capítulo de Pantanal 1990, José Lucas, na época interpretado por Paulo Gorgulho, ainda estava morando na fazenda do pai – ele engatou um relacionamento com Irma (Elaine Cristina/Camila Morgado) após a moça ser abandonada grávida por Trindade (Almir Sater/Gabriel Sater) e assumiu o paternidade do filho dela.

Inclusive, é o menino, que recebe o nome de Antero, quem conta ao Velho do Rio (Cláudio Marzo/Osmar Prado) que o primogênito se tornou vereador.

Há um salto no tempo que mostra os filhos de Juma (Alanis Guillen) e Irma com 10 anos aproximadamente. Eles são um dos poucos que conseguem ver o Velho. Enquanto conversam com a entidade, o pai de todas as sucuris pergunta: “seu pai agora virou vereador, né?”. “É, não para mais em casa”, responde o menino. “É assim mesmo e no futuro vai ser pior. É a sina dele”, responde o Velho.

E no remake de 2022?

Tudo indica que José Lucas terá o mesmo desfecho da primeira versão na novela. Depois que o peão voltar para a fazenda, o Velho do Rio vai revelar para o neto qual o seu destino, conforme adiantado pela colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

Enquanto cuida de Zé depois do peão ter sido baleado por Solano (Rafa Sieg), a entidade terá uma conversa com o neto sobre o futuro. “Eu fico me perguntando o que vai ser da minha vida depois disso tudo”, lamentará o primogênito. “Você vai seguir de encontro ao seu destino, como as águas desse rio”, consolará a entidade. “Meu destino parece um rio que não leva a lugar nenhum”.

O Velho dirá ao neto que ele deve seguir as ideias que passam por sua cabeça. A essa altura da novela, José Lucas já estará tentando seguir carreira na política, apesar de toda a confusão com Érica e Ibraim. O primogênito parecerá desanimado e dirá que o caminho será difícil, mas será incentivado a continuar pelo avô.

Ele provavelmente também terá um final feliz ao lado de Irma, assim como em 1990, já que Trindade comunica para a ruiva que precisa ficar longe dela em cenas que devem ir ao ar na terceira semana de agosto.