Pantanal: José Lucas termina com quem após término com Érica?

O primogênito vai ter seu coração partido nos próximos episódios de Pantanal e vai deixar os noveleiros curiosos para saber José Lucas termina com quem depois do término com Érica (Marcela Fetter). O peão voltará a morar como pai na fazenda e encontrará um novo amor até o final da trama.

José Lucas termina com quem em em Pantanal?

Ansioso para saber José Lucas termina com quem na novela? O primogênito deve terminar a trama ao lado de Irma (Camila Morgado), se o roteiro seguir o mesmo de 1990.

Em cenas previstas para irem ao ar nesta quarta-feira, 17, Érica irá sofrer um aborto espontâneo e contará ao pai Ibraim (Dan Stalbuch), que vai sugerir que a filha não conte a verdade para o noivo. O deputado federal insiste no casamento da jornalista, já que acredita que possa tirar ganhos políticos da união.

Mas a repórter vai desobedecer o patriarca e ouvir seu coração. No capítulo de quarta-feira, 24, a noiva vai pedir para conversar com seu amado antes da cerimônia e revelará toda a verdade para ele, que ficará devastado ao saber que Érica perdeu o bebê.

José Lucas então desistirá do casamento, para a fúria de Ibraim. Ele e Ingrid (Gisela Reimann) vão repreender a filha por ter contado a verdade para o rapaz, mas já será tarde demais. No dia 25 de agosto, o peão já estará de volta na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), que se sentirá orgulhoso do filho.

Enquanto isso, o relacionamento de Irma e Trindade (Gabriel Sater) começa a passar por turbulências. O endiabrado receberá uma mensagem sobrenatural do cramulhão, que o obrigará a abandonar a namorada e a criança. O peão dirá para a filha de Mariana (Selma Egrei) que irá embora por amor ao bebê que ela carrega no ventre. Trindade então deixará a fazenda sem deixar rastros.

O peão deve voltar a aparecer quando Irma estiver em trabalho de parto. A ruiva passará por complicações e suplicará pela presença de Trindade, que como em um passe de mágica aparece em seu quarto. O rapaz trará seu filho para o mundo com as próprias mãos e pedirá para José Lucas cuidar de sua família. Em seguida, ele desaparecerá novamente.

Solteiros, José Lucas e Irma voltam a se envolver no final da novela. O casal fica junto e o primogênito assume a paternidade de Antero, filho da ruiva. Vale lembrar que esses foram os acontecimentos da primeira versão da trama e podem sofrer alterações no remake.

Zé Lucas vira político?

Apesar do relacionamento com Érica chegar ao fim, Zé Lucas vira político na novela Pantanal. A influência de Ibraim fará com que ele comece a considerar seriamente a carreira pública.

Em 1990, é revelado que o primogênito se elegeu vereador no último capítulo. Há um salto no tempo que mostra os filhos de Juma (Alanis Guillen) e Irma com 10 anos aproximadamente – os dois vão ser um dos poucos que conseguirão ver o Velho do Rio (Osmar Prado).

Durante uma conversa com a entidade, o filho de Irma falará sobre José Lucas, a quem chama de pai. O pai de todas as sucuris questiona: “seu pai agora virou vereador, né?”. “É, não para mais em casa”, responde o menino. “É assim mesmo e no futuro vai ser pior. É a sina dele”, responde o Velho.

Apesar de José Leôncio repudiar política, o fazendeiro dará apoio ao filho. Em 1990, o rei do gado deu o seu sobrenome oficialmente para o filho para que ele pudesse concorrer ao cargo. A cena deve ir ao ar na reta final da trama.

Pantanal termina em meados de outubro, quando será substituída por Travessia, de Glória Perez, no horário nobre da Rede Globo.

