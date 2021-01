Confira quais são os lançamentos da semana na Netflix (22/01 a 27/01)

Essa semana a Netflix vai receber vários lançamentos para variados gostos em seu catalogo. Por exemplo, os saudosos da infância vão poder curtir “Fate: A Saga Winx”, “Expresso do Amanhã” também chega com a segunda temporada. O filme de romance com temática LGBTQIA+ “Vovó Saiu do Armário” também aparece como uma ótima opção de comédia para se distrair. Confira os detalhes sobre as novidades da Netflix nos próximos dias.

Lançamentos da semana na Netflix – Filmes

22/01 – Vovó Saiu do Armário

O filme conta a história de duas amigas, com mais de 70 anos que decidem assumir sua sexualidade e se casar. O longa narra a divertida saga das duas e como a decisão abala suas famílias.

22/01 – O Tigre Branco

Essa é uma produção indiana oficial da Netflix. O filme conta a história de um motorista que tenta escapar da pobreza a qualquer custo.

O longa é baseado no livro homônimo de Aravind Adiga, dirigido por Ramin Bahrani e estrelado por Priyanka Chopra.

28/01 – Um Crime em Comum

Esse um suspense argentino, que conta a história de um jovem, filho da empregada domestica, que bate na porta da patroa de sua mãe. Com medo, a mulher não o deixa entrar. Um dia depois ele é encontrado morto em uma floreta.

28/01 – June & Kopi – Lançamentos Netflix

Mais um lançamento estrangeiro na Netflix essa semana. O longa com a história de um jovem casal que adota uma vira-lata, e o outro cachorro da família a ajuda a se adaptar ao novo lar.

Lançamentos da semana na Netflix – Séries

22/01 – Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 2

Série de animação narra a história de seis jovens que vão para um acampamento na Ilha Nublar e enfrentam batalhas por suas vidas depois que os dinossauros escapam de suas áreas.

22/01 – Fate: A Saga Winx – Lançamentos Netflix

Essa é uma série de fantasia, baseada na série animada Winx Club. Ela conta a história de cinco adolescentes que precisam encarar os desafios de jovens normais em uma escola para fadas, dentro de um mundo sobrenatural.

22/01 – Vidrados: Temporada 2

Vidrados é um reality show de competição, em que dez mestres artesãos se preparam para uma disputa de esculturas de vidro. O vencedor leva 60 mil dólares em prêmios. As duas temporadas já estão disponíveis.

22/01 – O Jogo do Detetive: Temporada 3

Essa série na verdade é um game show coreano, em que sete detetives tem que desvendar um mistério a cada episódio. O elenco conta com personalidades do K-Pop, como Oh Sehun do grupo EXO.

26/01 – Expresso do Amanhã: Temporada 2

A série se passa em um cenário quase apocalíptico em que a terra está congelada. Os únicos sobreviventes permanecem dentro de um vagão de trem lutando pela vida.

26/01 – Vai, Cachorro. Vai!: Temporada 1

A série de desenho animado infantil conta a história de Tag, uma filhote, e Scoochi, seu melhor amigo, e suas aventuras na cidade de Cachorrolândia.

27/01 – Amizade Dolorida: Temporada 2

A série de drama e comédia retrata a amizade de Pete e Tiff, um dominatrix. Amigos que se reencontram e se aproximam novamente depois de anos.

27/01 – 50M²: Temporada 2 – Lançamentos Netflix

Ainda nas produções estrangeiras, essa série turca conta sobre um homem que não se lembra de seu passado e assume uma nova identidade em Istambul em busca da verdade sobre sua vida.