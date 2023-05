Confirmado: Todas as Flores vai passar na TV aberta?

Depois do sucesso no Globoplay, Todas as Flores vai passar na TV aberta. A trama de João Emanuel Carneiro deve ganhar uma exibição na Globo ainda neste ano, à noite, em uma faixa de horário que ainda será divulgada pela emissora nos próximos meses.

Que dia vai passar Todas as Flores na Globo?

Todas as Flores vai ao ar a partir do segundo semestre de 2023, ainda sem data de estreia definida. A informação foi adiantada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, em dezembro do ano passado.

Ainda não se sabe em qual horário a trama será exibida, mas é possível que a história criada por JEC ocupe a mesma faixa de Verdades Secretas 2, exibida por volta das 23h na televisão aberta após seu lançamento no Globoplay.

O folhetim é mais um produto do Globoplay que será incorporado na grade da emissora. No ano passado, o canal exibiu os primeiros episódios de Todas as Flores na Tela Quente, como uma forma de divulgar o novo produto.

Neste ano, a Globo exibiu o seriado Onde Está Meu Coração (2021), outro produto da plataforma, logo após a novela das nove. O mesmo foi feito com a série Filhas de Eva (2021), Sob Pressão (2017), entre outros títulos que tiveram bom desempenho no streaming.

A trama tem 85 capítulos, número bastante inferior às novelas exibidas na Globo. O ritmo acelerado agradou os espectadores, levando a trama ao primeiro lugar no ranking dos produtos mais consumidos da plataforma.

Além de bater recordes, o folhetim também conquistou a crítica especializada e teve uma boa recepção do público. O folhetim foi lançado quase que ao mesmo tempo que Travessia (2022), que sofreu com rejeição e baixos índices de audiência. Na época da estreia de ambas, os folhetins foram bastante comparados um ao outro, gerando até uma certa rivalidade nas redes sociais.

Entre os personagens mais populares, estão Mauritânia, vivida por Thalita Carauta, Diego (Nicolas Prattes) e a cruel Vanessa (Letícia Colin).

Veja: Que horas sai o último capítulo de Todas as Flores?

Quais são as próximas novelas da Globo?

Além de Todas as Flores, a Globo terá ainda mais duas estreias de novelas inéditas neste ano para os horários das 18h e 19h.

Amor Perfeito será substituída a partir de setembro pelo remake de Elas por Elas, trama originalmente exibida na década de 80 e que obteve um grande sucesso. O folhetim de Cassiano Gabus Mendes está sendo adaptado por Thereza Falcão e Alessandro Marson, mesmos responsáveis por Nos Tempos do Imperador (2021) e Novo Mundo (2017).

Elas por Elas conta a história de sete amigas, Márcia, Helena, Adriana, Wanda, Carmem, Marlene e Natália, que se reencontram 20 anos depois. As lembranças do passado e as coincidências do presente trazidas pelo reencontro afetam novamente a vida de todas.

Vai na Fé será substituída por Fuzuê também a partir do segundo semestre. A trama de Rosane Svartman, que está fazendo bastante sucesso, começou em janeiro e logo chegará ao fim.

Fuzuê é de autoria de Gustavo Reiz. A trama leva o nome de na loja de artigos populares que será o principal cenário da história, onde Maria Navalha desaparece misteriosamente. Luana, filha da personagem, tentará resolver a situação sozinha.

A loja comandada por Nero também guarda um tesouro centenário, que é descoberto por Miguel, filho do dono. No entanto, a fortuna também é visada pelos vilãos da história.

Terra e Paixão fica no ar até janeiro, quando será substituída pelo remake de Renascer. O folhetim originalmente escrito por Benedito Ruy Barbosa será adaptado por Bruno Luperi, neto do autor, assim como Pantanal (2002).

Próximas novelas da Globo:

18h: Elas por Elas

19h: Fuzuê

21h: Renascer

A definir: Todas as Flores

Veja: Spoiler: quem morre em Todas as Flores?