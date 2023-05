Spoiler: quem morre em Todas as Flores?

Quem morre em Todas as Flores será revelado na última leva de episódios que será lançada na próxima quarta, 24. Uma das personagens que tem um fim trágico na trama já disse adeus ao folhetim nesta semana, mas a trama de João Emanuel Carneiro ainda terá mais uma morte até o final.

Ciça é quem morre em Todas as Flores

Ciça (Samantha Jones) é a primeira personagem a dizer adeus no final de Todas as Flores. A morte de personagem acontece no capítulo 77, durante a invasão de Rafael (Humberto Carrão), Diego (Nicolas Prattes) e da polícia na fazenda onde as vítimas do tráfico humano são mantidas.

A jovem pedirá a ajuda dos rapazes para livrar Rominho (Luiz Fortes) da morte, que está prestes a ter seus órgãos retirados e vendidos pela quadrilha. Durante a invasão, o trio rende a Doutora Mondego (Denise Weinberg) e os demais médicos, mas eles conseguem reverter a situação.

Ciça entra na frente de Mondego para tentar desarmar a vilã, mas acaba sendo baleada. A jovem cai no chão ensanguentada, enquanto Rominho lamenta sua partida.

Humberto é assassinado por Zoé

Humberto é o segundo personagem que morre no final de Todas as Flores. O assassinato do pai de Rafael (Humberto Carrão) ocorre na leva final de episódios que será disponibilizada na próxima semana.

Zoé mata o próprio companheiro, depois de ser enganada por ele mais uma vez, com uma leve crueldade. A informação foi adiantada pela colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV, em abril deste ano.

A vilã terá um ataque de fúria e será perseguida pela polícia, mas decidirá consertar alguns de seus erros. Zoé inocentará Maíra (Sophie Charlotte) das acusações de tráfico humano e livrará a mocinha da cadeia após carregar a culpa de ter colocado uma pessoa na prisão.

O que acontece com Zoé em Todas as Flores?

Apesar de ser a responsável pela morte de Humberto e dezenas de outros crimes, Zoé terá um final de glória ao lado de Galo (Jackson Antunes), ainda segundo o veículo.

Isso porque o aliciador dará a volta por cima e enriquecerá nos últimos capítulos da trama. Galo aparecerá ostentando uma vida de luxo e cheio de regalias. O criminoso também terá um final feliz com Zoé, por quem sempre foi apaixonado.

Vale lembrar que existe a possibilidade dos atores terem gravados finais alternativos para os personagens, já que a emissora sempre toma cuidado para que os desfechos não vazem antes dos episódios irem ao ar.

Que dia libera os capítulos de Todas as Flores?

Os capítulos de Todas as Flores são liberados semanalmente às quartas-feiras, às 20h, no Globoplay. Os cinco últimos episódios vão ser liberados aos assinantes no próximo dia 24.

A trama também vai ganhar uma exibição na Globo a partir do segundo semestre de 2023, ainda sem data definida. É possível que a novela vá ao ar no horário das 23h – a classificação indicativa do folhetim no streaming é de 16 anos.

Todas as Flores, de autoria de João Emanuel Carneiro, obteve grande êxito no Globoplay e caiu no gosto dos internautas. A primeira parte do folhetim foi bastante elogiado na web e pela crítica especializada, apesar dos furos de roteiro apontados pelos espectadores nos capítulos mais recentes.

No dia 18 de maio, o folhetim configura em primeiro lugar no Top 10 Mais Consumidos da plataforma, na frente de Terra e Paixão, atual novela das nove, e Vai na Fé, outro sucesso da emissora.