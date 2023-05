Vanessa (Letícia Colin) em Todas as Flores - Foto: Reprodução/Rede Globo

Trama de João Emanuel Carneiro fez sucesso no Globoplay

Que horas sai o último capítulo de Todas as Flores?

O lançamento do último capítulo de Todas as Flores se aproxima, marcando o fim da trama de sucesso do Globoplay escrita por João Emanuel Carneiro. A última leva de episódios mostrará o desfecho das histórias de Zoé (Regina Casé), Maíra (Sophie Charlotte), Vanessa (Letícia Colin) e demais personagens. Ainda restam cinco episódios para serem disponibilizados.

Quando será o último capítulo de Todas as Flores?

Os últimos capítulos de Todas as Flores serão liberados na próxima quarta-feira, 24, às 20h, para os assinantes do Globoplay. Esses serão cinco episódios restantes da trama, completando 85 capítulos no total. Foram 45 na primeira parte e mais 40 na segunda.

Todas as Flores se tornou um grande sucesso no Globoplay, batendo recorde de mais de 1 milhão de horas consumidas no último dia 13 de abril, maior marca desde o início da exibição da trama. A novela também está em primeiro lugar no ranking dos produtos mais consumidos da plataforma.

Apenas os assinantes do Globoplay têm acesso à novela. O público que quiser assistir precisa adquirir um dos planos pagos da plataforma, que iniciam com preços de R$ 24,90 mensais, mas há também o plano anual que pode ser parcelado em até 12 vezes.

A penúltima leva de episódios foi disponibilizada em 17 de maio e já adiantou alguns desfechos, como a invasão da fazenda onde as vítimas de tráfico humano estavam e a morte de uma das duas personagens que tem um final trágico na trama.

O que acontece no final de Todas as Flores?

A produção do folhetim tomou cuidado para evitar que os desfechos dos personagens vazassem antes da hora, mas os destinos dos protagonistas já foram divulgados pela colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV.

Atenção, o texto a seguir contém spoilers: os episódios finais de Todas as Flores mostrarão um final glorioso para a vilã Zoé e uma tragédia para Humberto (Fábio Assunção).

O presidente da Rhodes, depois de perder as ações que roubou de Mauritânia (Thalita Carauta) e ser incriminado pela polícia, será morto por Zoé, que usará requintes de crueldade para acabar com a vida de seu amado.

A mãe da Vanessa e Maíra ficará com Galo (Jackson Antunes), que enriquecerá e aparecerá nos último capítulo de Todas as Flores vivendo com muito luxo.

Quem também não ficará na miséria será Pablo (Caio Castro), que roubará uma fortuna de Humberto – na penúltima leva de episódios, já foi mostrado o rapaz seguindo o vilão até o local onde ele guarda o dinheiro que roubou da Rhodes.

Como esperado, Maíra e Rafael (Humberto Carrão) terão um final feliz ao lado do filho Rivaldinho. O casal também vai criar o pequeno Nico, fruto do caso entre Vanessa e Pablo.

Já Vanessa vai amargar um final triste e solitário. Sem o apoio da mãe e de seu ex-amante, a vilã terá que se prostituir para obter algum dinheiro.

O público ainda confere os finais de Diego (Nicolas Prattes), Javé (Jhona Burjack), Oberdan (Douglas Silva), Brenda (Heloisa Honein) e outros personagens que não tiveram seus finais divulgados.

Quando estreia a novela na Globo?

Todas as Flores deve entrar para a grade da Globo apenas no segundo semestre deste ano. A data de estreia da trama, assim como o horário de exibição, ainda não foram divulgados.

A Globo repete a estratégia usada com Verdades Secretas 2, disponibilizada originalmente apenas no streaming para depois ser exibida na TV aberta. A trama de Walcyr Carrasco, no entanto, não foi tão bem recebida pela crítica especializada e pelo público, que fizeram muitos comentários negativos.

