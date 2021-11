Conheça 4 curiosidades sobre a Guerra do Paraguai

Em breve, a Guerra do Paraguai será retratada em Nos Tempos do Imperador. O clima ficará tenso entre Dom Pedro II (Selton Mello) e Solano López (Roberto Birindelli), e o presidente paraguaio irá declarar guerra ao Brasil. Na vida real, o conflitou deixou dezenas de milhares de mortos. Veja as principais curiosidades da Guerra do Paraguai.

Guerra do Paraguai foi o conflito mais sangrento da América do Sul

A Guerra do Paraguai foi o conflito mais sangrento, de maior proporção e duração da América do Sul. De acordo com reportagem de BBC, o Brasil, Argentina e Uruguai perderam cerca de 120 mil soldados. No Paraguai, foram 280 mil vítimas.

Mas se engana quem acredita que apenas as armas de fogo causaram as mortes. Muitos soldados morreram de doenças negligenciadas, como a cólera.

Quem matou Solano López foi um soldado brasileiro – guerra do Paraguai curiosidades

A Guerra do Paraguai terminou em 1870, com a morte de Solano López durante a batalha de Cerro Corá. Quem matou o paraguaio foi o soldado brasileiro José Francisco Lacerda, popularmente conhecido como Chico Diabo.

Segundo o Aventuras da História, ele entrou para a carreira militar em 1865, quando os Voluntários da Pátria fizeram uma visita na casa em que o rapaz morava com seu tio Vicente Lacerda, em Bagé, e o convidaram para fazer parte do pelotão.

Em 1870, ele e outros soldados foram enviados para ajudar o Brasil durante a Guerra do Paraguai. Chico Diabo foi promovido a cabo, e ao matar López, foi considerado um herói.

Endividamento do Brasil e dívida do Paraguai

Apesar de ter saído vitorioso da Guerra do Paraguai, o Brasil ficou endividado após o término do conflito. Segundo o Instituto Liberal, o governo gastou o equivalente ao valor de onze orçamentos anuais em uma guerra que durou seis anos.

Por estar do lado vencedor, o Brasil cobrou uma indenização de 460 mil contos de réis do Paraguai, que jamais foi pago pelo país. Em 1943, o então presidente Getúlio Vargas perdoou a dívida.

Solano López roubou navio brasileiro durante a Guerra do Paraguai

O presidente paraguaio veio com tudo para cima do Brasil. De acordo com o Aventuras na História, o ditador investiu contra o Marques de Olinda, um navio mercador. Ele ordenou a captura da embarcação e conseguiu transformar o navio em uma máquina de guerra contra o próprio país de Dom Pedro II.

*A matéria foi atualizada para correção de informações. As informações foram revisadas por Talita Sobrinho, formada em História pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e Mestre em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).

